WhatsApp | tutti pronti per una delle novità più attese?

WhatsApp - buone notizie sull'aggiornamento che tutti attendevano : WhatsApp, tra immagini per una buona domenica, gif della buonanotte, video di buon compleanno e bufale, continua ad essere il servizio di messaggistica istantanea più celebre ed utilizzato al mondo. Grazie agli update che in questo periodo si sono succeduti, gli sviluppatori hanno pensato bene di integrare un’ulteriore novità che risultasse in grado di semplificare in maniera decisa l’esperienza di tutti gli iscritti. WhatsApp Beta permette ora ...

WhatsApp - novità in arrivo per i messaggi vocali/ L’invio “stile iPhone” disponibile per tutti da oggi : WhatsApp, novità in arrivo per i messaggi vocali: L’invio “stile iPhone” disponibile per tutti da oggi. Arriva l’aggiornamento per l’app messaggistica: ecco l’ultima interessante funzione(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:51:00 GMT)

“Sono il principe Alberto di Monaco”. La chiamata choc - attraverso WhatsApp. A riceverla - a sorpresa - in tanti - tutti rimasti sbigottiti. E si scopre cosa c’era dietro quella conversazione bizzarra : Un po’ come la trama di qualche strampalato film d’azione, di quelli che vede improbabili criminali tentare di organizzare la truffa della loro vita con risultati solitamente tragicomici. La sceneggiatura è più o meno quella, con un gruppo che si spacciava per alte personalità del Principato di Monaco cercando così di entrare in contatto e intrattenere relazioni personali, attraverso sms o comunicazioni video tipo WhatsApp, ...

“Non esiste - non potete farlo”. WhatsApp - l’ultima novità non piace a nessuno. Una rivoluzione che farà infuriare tutti gli utenti. In effetti - non è una mossa azzeccata - anzi… Cosa cambia sui nostri smartphone : Una domanda, del tutto lecita, sta passando per la testa dei tanti “smanettoni” di internet e dei social network: WhatsApp diventerà presto a pagamento? No, non è la solita bufala che vi chiede di mandare questo messaggio a tutti i vostri amici, piuttosto un’analisi legittima sui nuovi progetti degli sviluppatori del servizio di messaggistica. Da come si apprende dall’ultima versione Beta per Android (2.18.57), WhatsApp presenta tra le ...

WhatsApp - come eliminare “per tutti” i messaggi inviati (e come recuperarli) : ecco la verità : Ops, ho sbagliato, cancello subito il messaggio. Facile no? Ora però il salvagente in caso di burrascose tempeste digitali potrebbe non essere più così tanto sicuro. Nel mirino, infatti, sono finiti WhatsApp e la sua funzione che permette di eliminare “per tutti” i messaggi inviati, una delle ultime novità introdotte dalla piattaforma di messaggistica più usata al mondo. Quante volte è capitato di sbagliare a scrivere un messaggio e volerlo ...