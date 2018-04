Whatsapp | ecco cosa è la truffa ' Martinelli' | avvisati urgentemente gli utenti

Whatsapp vietato ai minori di 16 anni?/ Ecco alcuni punti contraddittori del nuovo regolamento europeo : Whatsapp vietato ai minori di 16 anni? Arriva il nuovo regolamento: Ecco quando entrerà in vigore. Il nuovo Gdpr sarà effettivo dalla fine del prossimo mese, precisamente dal 25 maggio(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:36:00 GMT)

Whatsapp vietato ai minori di 16 anni? La nuova legge in arrivo - ecco da quando : WhatsApp potrà essere vietato ai ragazzi fino ai 16 anni. Secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori è in arrivo, sulla piattaforma più usata al mondo, una importante modifica che riguarderà, appunto, il regolamento del suo accesso ai minori che, dagli attuali 13 anni potrebbe salire ai 16. WhatsApp vietato fino ai sedici anni: da quando scatteranno le nuove regole Stanno arrivando i primi cambiamenti che interesseranno le nuove ...

Whatsapp - ecco i trucchi che pochi conoscono : Anche se famosissima in tutto il mondo, Italia compresa, la nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha in sé trucchi e segreti che davvero pochissime persone conoscono, ma che se divulgate potrebbero facilitare e migliorare al tempo stesso l'utilizzo di questo strumento. Vediamo quali sono. I metodi sui messaggi Sappiamo scrivere tutti su WhatsApp, ma pochissimi sanno scrivere in grassetto oppure in corsivo. Il grassetto si scrive ...

Whatsapp : arriva la funzione hashtag - ecco in cosa consiste : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo e da quando l'app è stata resa completamente gratuita il numero di utenti è aumentato in maniera sostanziale. L'applicazione offre diverse funzioni ai suoi consumatori e ciò fa si che molti utenti la preferiscano a tutte le altre. In particolar modo negli ultimi mesi, sono arrivati diversi aggiornamenti: alcuni sono disponibili in versione beta e devono ancora arrivare ...

Whatsapp - ecco quali sono le novità più interessanti introdotte dalla piattaforma di messaggistica : Che il 2018 fosse pieno di botti per Whatsapp si era capito fin da subito. Fin da quando ad inizio anno gli araldi del regno digitale avevano salutato con orgoglio la sua incoronazione come l’app più utilizzata sulla faccia della terra. Ora tocca a Whatsapp ripagare la fiducia di chi ne ha certificato il dominio assoluto. E così sono in arrivo altri regali a quel miliardo e mezzo di utenti che ogni mese manda messaggi e condivide foto e audio da ...

Whatsapp si ferma : sciopero di 24 ore contro Facebook - ecco quando : Lo scandalo del furto dati dei contatti Facebook da parte dell'agenzia di comunicazione Cambridge Analytica ha suscitato anche la protesta degli altri canali social, tra questi i due colossi WhatsApp e Instagram, sui quali sta girando l'iniziativa di sospendere l'uso delle chat e della pubblicazione foto per 24 ore, proprio oggi, 11 aprile, in segno di protesta contro il social network di Zuckerberg. WhatsApp, oggi si ferma, ma in che senso? Le ...

“Ma come è possibile?”. Allarme rosso su Whatsapp. Ecco la nuova funzione che espone gli utenti a errori (e figuracce) imperdonabili : Una volte erano i bigliettini o le tracce di rossetto. Oggi per evitare figuracce imbarazzanti e potenzialmente disastrose la cosa più importante è tenere d’occhio il telefonino, sempre pronto a regalare pericolosissime gaffe alla prima distrazione. Soprattutto attraverso WhatsApp, l’ormai popolarissima app di messaggistica alla quale tutti accediamo regolarmente nel corso delle nostre giornate. Un piccolo aiuto ai troppo ...