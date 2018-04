WeWorld Index 2018 | la povertà educativa affossa l’Italia in classifica

huffingtonpost

: #ItaliaSicura #ONSCI Bimbi e donne,rischio esclusione sociale: WeWorld Index 2018, povertà… - ItaliaSicuraTW : #ItaliaSicura #ONSCI Bimbi e donne,rischio esclusione sociale: WeWorld Index 2018, povertà… - JohnHard3 : RT @HuffPostItalia: WeWorld Index 2018: l’Italia peggiora di 9 posizioni - loryvettor : WeWorld Index, l'Italia tra le peggiori performance del mondo -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Oggi, alla Farnesina a Roma, abbiamo presentato il, lo strumento, giunto alla sua quarta edizione, che serve a valutare il progresso di un paese analizzando le condizioni di vita dei soggetti più a rischio di esclusione, come bambine e bambini, adolescenti e donne.Lapresentata quest'anno include 171 paesi. In 100 di essi, vi sono forme insufficienti, gravi o gravissime di esclusione, 50 paesi se si considerano solo le ultime due categorie, con il 59% della popolazione mondiale: era il 54% nel 2017. In vetta allatroviamo l'Islanda, che scalza la Norvegia, mentre in fondo la Repubblica Centrafricana (-146 punti). I primi 20 paesi appartengono tutti a Centro e Nord Europa più Canada, Australia, Nuova Zelanda e Slovenia. Gli ultimi 20 appartengono tutti al continente africano, più Afghanistan e Yemen.Perché proporre una ...