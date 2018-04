Wasteland 3 ha una finestra di lancio e una manciata di novità sullo sviluppo

eurogamer

(Di mercoledì 18 aprile 2018) All'interno del fenomeno crowdfunding che ha permesso il grande ritorno degli RPG old-school c'è stato spazio anche per il ritorno dicon l'ottimo2. Il ritorno del "papà" di Fallout forse si è rivelato meno riuscito rispetto a progetti come Pillars of Eternity o Divinity: Original Sin ma l'annuncio di3 ha inevitabilmente acceso l'entusiasmo dei fan, anche perché il gioco sembra notevolmente più ambizioso.La campagna su Fig è stata un evidente successo con più di $3 milioni raccolti e gli ultimi aggiornamentirivelano tra le altreuna informazione davvero molto interessante per tutti i fan: ladiche è stata fissata al Q4 del 2019.Come sottolineato da Gaming Bolt, il 90% delle scene di gioco sono state realizzate a livello di copione e comparto artistico, il multiplayer sta funzionando sia su console e PC e il team ...