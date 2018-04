Washington Post | incontro segreto fra Pompeo e Kim a Pasqua

Pulitzer a NY Times - New Yorker e Washington Post : Pulitzer a NY Times, New Yorker e Washington Post Jodi Kantor e Megan Twohey del “New York Times” e Ronan Farrow del “New Yorker” premiati nella categoria di “giornalismo di servizio pubblico”. Il NY Times e il W.Post per la politica interna. Continua a leggere

Pulitzer - premio a New Yorker e Nytimes per scoop sul caso Weinstein. Vince anche il Washington Post per il Russiagate : New Yorker, New York Times e Washington Post ancora una volta nell’Olimpo del giornalismo. Le due testate newyorkesi hanno vinto il premio Pulitzer nella categoria “servizio pubblico” grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Al Nytimes anche il premio per la politica interna, conquistato insieme al Washington Post, per le inchieste sul Russiagate. I vincitori del più prestigioso premio giornalistico del mondo sono stati ...

La posta in gioco tra Washington e Pechino : ... peraltro, sarebbero già in corso per evitare un'escalation effettiva di dazi e ritorsioni, deleteria per entrambi i paesi e per il resto del mondo. Una guerra commerciale vera e propria sarebbe ...

Davide Casaleggio sul Washington Post : “M5s vento inarrestabile - vecchi partiti moribondi. Ogni voto ci è costato 8 cent” : “Il Movimento 5 stelle è un vento inarrestabile che continuerà a crescere perché appartiene al futuro”. Davide Casaleggio, figlio del cofondatore M5s ha scritto un lungo intervento sul Washington Post, riportato con il titolo “Why we won“, ovvero “Perché abbiamo vinto”. “In una delle prime dichiarazioni dopo il voto del 4 marzo”, è l’esordio dell’articolo, “Luigi Di Maio ha detto ...

"Trump licenzia consigliere per la Sicurezza McMaster". Poi Casa Bianca smentisce il Washington Post : Da settimane si vociferava che anche McMaster fosse in bilico, ma la sua sostituzione sembra aver subito un'accelerazione dopo il licenziamento, tre giorni fa, del segretario di Stato Rex Tillerson. Secondo quanto scrive il giornale, se il presidente non ha ancora mandato via McMaster è solo perché vuole evitare che il generale a tre stelle "sia umiliato e che al suo Posto arrivi un successore forte"

"Geniale uomo comune" - Washington Post incorona Salvini : "Un geniale uomo comune potrebbe essere il primo leader di estrema destra in Europa Occidentale dal 1945 ". Il Washington Post delinea così la figura di Matteo Salvini , artefice dell'exploit della ...

Melania Trump e il visto per gli Einstein - i dubbi del Washington Post : ... Melania Trump, ottenne nel 2001 il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti grazie al programma di élite EB-1, che garantisce un visto a persone con "straordinarie capacità" nella scienza ...

Armi ai docenti - mobilitazione contro la proposta di Trump : “Libri non proiettili”. E gli studenti marciano a Washington : Rabbia, vergogna, dolore ma anche solidarietà, sostegno e mobilitazione. Dopo le parole del presidente Usa Donald Trump sulle Armi agli insegnanti per “garantire più sicurezza nelle scuole” in seguito alla strage di San Valentino alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, la reazione del popolo americano sta correndo veloce, anche sui binari del web e dei social media. Non solo #NeverAgain, hashtag di protesta contro le ...