Wall Street pronta ad aprire in rialzo Trimestrali in primo piano | Morgan Stanley

Borsa : Wall Street chiude positiva - Dj +0 - 87% - Nasdaq +1 - 74%

Wall Street allunga la falcata - rally in streaming per Netflix : Prosegue lo shopping a Wall Street che accelera rispetto ai rialzi della vigilia . A conclusione della sessione odierna di scambi, infatti, il Nasdaq Composite ha guidato l'ascesa degli indici ...

Tesla in calo a Wall Street - pesa sospensione Model 3 : Teleborsa, - Pressione su Tesla Motors, che tratta con una perdita dell'1,28%. A pesare sulle azioni contribuisce la notizia della nuova temporanea sospensione della produzione del Model 3, al fine di ...

Netflix cresce sul mercato e a Wall Street - che penalizza Facebook e Google per la gestione dei dati : Il divorzio con il festival di Cannes Non tutto fila liscio per il gigante del video-streaming. Si è ufficializzato il divorzio con Cannes : il festival del cinema francese non ha ammesso i suoi film ...

Netflix fa ancora record di nuovi abbonati e vola a Wall Street : ... premiato iera sera con un rialzo di oltre 5 punti percentuali durante le contrattazioni after-hours di Wall Street dopo che la società californiana di streaming video ha comunicato di aver chiuso il ...

La Cina corre e Netflix dà la carica a Wall Street : TRUMP DENUNCIA IL DUMPING SULLE VALUTE Ieri sera Wall Street ha chiuso in rialzo, anche se Donald Trump è tornato ad accusare il mondo di pratiche monetarie scorrette, smentendo il Dipartimento del ...

Netflix fa il pieno di abbonati - vola a Wall Street

Wall Street chiude positiva : Dow Jones +0 - 90% - Nasdaq +0 - 70% : Chiusura positiva per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,90% a 24.578,86 punti, il Nasdaq avanza dello 0,70% a 7.156,29 punti mentre lo Standard and Poor's 500 mette a segno un progresso dello 0,...

Tonica Wall Street. Il dollaro debole aiuta gli esportatori : Avvio di scambi positivo per la borsa di Wall Street, con la stagione delle trimestrali che riprende dopo la pubblicazione, la settimana scorsa, di alcune big del comparto bancario come JP Morgan , ...

Wall Street : atteso un avvio positivo - attacco Siria non pesa sui mercati. Focus su trimestrali Bank of America e Netflix : Previsto un avvio di scambi positivo per Wall Street, con gli investitori che sembrano aver digerito la notizia dei bombardamenti sferrati da Stati Uniti, Francia e Regno Unito contro la Siria. Tra i ...

Wall Street passa in negativo con i finanziari : Wall Street cambia passo dopo un avvio in verde. La Borsa più grande del mondo viaggia ora in territorio negativo, zavorrata principalmente dal comparto finanziario

Borsa : Europa frena con calo Wall Street : ANSA, - MILANO, 13 APR - Le Borse europee subiscono una brusca frenata dopo che Wall Street è passata in terreno negativo. I mercati guardano alle decisioni sulla Siria ed alla riunione del Consiglio ...