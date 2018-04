Volley | Rado Stoytchev esonerato da Modena! I giocatori vincono la battaglia | Bruninho e

oasport

: #volley Rado Stoytchev esonerato da Modena! Non è più l'allenatore dei Canarini, i giocatori hanno vinto. Ora Bruni… - OA_Sport : #volley Rado Stoytchev esonerato da Modena! Non è più l'allenatore dei Canarini, i giocatori hanno vinto. Ora Bruni… - modenasportiva : #volley Rado Stoytchev non è più il coach dell'Azimut. Il comunicato ufficiale. - AlexissBi15 : @ansiaperenn3 Il quarantotto Dette di tutte e di più su Rado Giornalisti che fomentano la piazza contro il bulgar… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018)stinnon è più l'allenatore di Modena. Ihanno vinto. Dopo la levata di scudi da parte di Earvin Ngapeth,e Max Holt, che ieri hanno denunciato le difficoltà avute con il coach bulgaro nel corso dell'intera stagione, la società ha deciso di chiudere i rapporti con. Durante la trasmissione Barba e Capelli, isimbolo avevano denunciato i rapporti tesi con il Mago tanto che il francese ha accettato l'offerta dello Zenit Kazan proprio per la mancata intesa cone Holt avevano affermato che, in caso di permanenza di, avrebbero sicuramente lasciato i Canarini: ora resteranno? Finisce qui l'avventura del bulgaro sulla panchina del glorioso club emiliano, eliminato da Civitanova nelle semifinali dei playoff scudetto.