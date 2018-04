Volley | Francesca Piccinini | “Continuo a giocare | voglio il sesto scudetto! Futuro da

oasport

(Di mercoledì 18 aprile 2018)è pronta per disputare la sua nona Finale Scudetto. L’eterna ragazzina della pallavolo italiana vuole conquistare il suotricolore, ci proverà con la sua Novara che oggi incomincerà la serie conclusiva contro Conegliano. Meglio di lei ha fatto soltanto la mitica Manuela Benelli con la leggendaria Ravenna di Guerra ma la Picci non molla la presa e anzi rilancia come ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Sono arrivata a 39 anni e preferisco pensare anno per anno al miosportivo. Conclusa la finale staccherò la spina per qualche giorno e poi penserò al 2018-2019. Credo ancora da giocatrice“. Ilsembra comunque in casa Igor per la toscana: “Qui mi sono trovata bene. L’anno scorso ho vinto uno scudetto, quest’anno abbiamo già alzato due trofei. E c’è Barbolini, un tecnico ...