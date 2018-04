Volley femminile | Finale Scudetto 2018 | Novara-Conegliano | gara1 oggi Programma | orario

Volley : A2 Femminile - mercoledì si gioca Gara 2 dei Quarti Play Off : ROMA- I Quarti di Finale dei Play Off vivranno, mercoledì sera alle 20.30, Gara 2. Nella partita che ha aperto le quattro Serie sono tutte sull' 1-0, dopo i successi interni di Ubi Banca S.Bernardo ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia riparte con la certezza Egonu - un gruppo solido e qualche novità. Analisi convocazioni : Non ci sono particolari novità o grossi ribaltoni tra le convocazioni di Davide Mazzanti che oggi ha svelato la prima lista di giocatrici per la Nations League, nuova competizione che rimpiazza il Grand Prix. Il gruppo si è delineato, tra queste 26 giocatrici ci saranno le 21 che a tutti gli effetti verranno chiamate in causa per le 15 partite in programma (più eventuale Final Six) e, salvo incidenti di percorso o innesti dell’ultimo ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia. La prima lista di Mazzanti : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha comunicato la prima lista di giocatrici per la Nations League, competizione che rimpiazza il vecchio Grand Prix. Il gruppo di 26 atlete verrà ridotto a 21 il prossimo 5 maggio. Non ci sono particolari sorprese con tutte le annunciate titolari chiamate in causa: ballottaggio in cabina di regia tra Alessia Orro e Ofelia Malinov, Paola Egonu opposto titolare, Cristina Chirichella ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : Italia a valanga sulla Turchia - azzurrine vicine alle semifinali : L’Italia infila la terza vittoria consecutiva agli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia (Bulgaria) le azzurrine hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-15; 25-16; 14-25; 25-18) e si confermano in testa al girone, ormai a un passo dalle semifinali. Le ragazze di coach Mencarelli hanno dominato i primi due set, hanno accusato un black-out nella terza frazione prima di chiudere agevolmente i conti. Doppia cifra per i martelli Loveth ...

Volley : A2 Femminile - Cuneo - Chieri - Mondovì e S.G.Marignano vincono Gara 1 dei Quarti : ROMA -Partono senza sorprese i Play Off di A2 Femminile che decreteranno il nome della formazione che seguirà la Savallese Brescia nel viaggio verso la Serie A1 . In Gara 1 dei Quarti vincono, tutte ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : l’Italia asfalta l’Olanda e vola in testa al girone - Omoruyi sugli scudi : L’Italia infila la seconda vittoria consecutiva agli Europei U17 di Volley femminile: dopo il successo sulla Romania, le azzurrine hanno letteralmente travolto l’Olanda con un nettissimo 3-0 (25-14; 25-12; 25-12) in appena 60 minuti di gioco. Partita letteralmente dominata e risultato mai in discussione, spiccano i 13 punti del martello Loveth Omoruyi (55% in attacco), 10 punti per Alessia Bolzonetti e 9 per Claudia Consoli. Nelle ...

Volley : A2 Femminile - Play Off : otto formazioni a cacca della promozione : ROMA- Le otto formazioni a caccia della promozione in Serie A1 cominceranno domenica pomeriggio la serie dei Quarti di Finale dei Play Off. In campo, per cercare di raggiungere la Savallese Millenium ...

Sitting Volley : l'Italia Femminile in raduno a Bologna : Bologna - Dopo la qualificazione ai Campionati Mondiali conquistata in Corea del Sud , torna al lavoro la nazionale Femminile di Sitting Volley che si radunerà in un collegiale congiunto con la ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano. Calendario - date - programma - orari e tv : Novara e Conegliano si sfideranno nella Finale Scudetto di Volley femminile. I playoff sono giunti al loro epilogo, le due squadre più attese si sono qualificate all’atto conclusivo dominando letteralmente nei precedenti turni: le piemontesi hanno surclassato Pesaro e Busto Arsizio, le venete si sono sbarazzate di Modena e di Scandicci (facendo saltare il fattore campo per ben due volte). Si affrontano le due squadre che hanno vinto gli ultimi ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off : Novara raggiunge Conegliano in finale : IL TABELLINO- UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO - IGOR GORGONZOLA Novara 0-3 , 20-25 15-25 24-26, UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bartsch 15, Berti 2, Diouf 16, Gennari 8, Stufi 4, Orro, Spirito , L, , Negretti, ...

Volley femminile - Novara vola in Finale Scudetto : Busto Arsizio si arrende - sfida con Conegliano per il tricolore : Novara vola in Finale Scudetto di Volley femminile e affronterà Conegliano nella serie al meglio delle cinque partite. Le Campionesse d’Italia potranno così difendere il tricolore nella sfida infinita contro le Pantere, già vista in Coppa Italia e Supercoppa Italiana (vinte entrambe dalle piemontesi). Le ragazze di coach Barbolini hanno sconfitto Busto Arsizio per 3-0 (25-20; 25-15; 26-24) al PalaYamamay replicando così le prime due ...

Volley : A2 Femminile - Play Off : Conegliano chiude i conti e vola in finale : LA CRONACA DEL MATCH- Gara 3 al PalaTerme di Montecatini vede le padrone di casa schierare dall'inizio Carlini-Haak, Arrighetti-Adenizia, Bosetti-De La Cruz, libero Merlo. la squadra di coach ...

Volley femminile - Conegliano vola in Finale Scudetto! Scandicci si arrende 3-0 - Pantere per il secondo tricolore : Conegliano è la prima finalista dei Playoff Scudetto di Volley femminile! Le Pantere chiudono la serie con Scandicci sul 3-0 grazie alla netta vittoria ottenuta in gara3: il bel 3-0 (25-23; 25-23; 25-16) ottenuto a Montecatini Terme (secondo successo in trasferta) vale il pass per il terzo atto conclusivo della storia dopo quello perso nel 2013 e quello vinto nel 2016, entrambi contro Piacenza. Le ragazze di coach Santarelli oggi sono state più ...

Volley femminile semifinali scudetto - per Busto Arsizio vietato sbagliare contro Novara in gara 3 : ... domani Conegliano in trasferta contro Scandicci ha il match point per la finale Champions League Volley, Novosibirsk-Perugia: come seguirla in tv e in streaming Esclusiva SN, intervista a Mario ...