ilfattoquotidiano

: Vitalizi, Cazzola: “Abolizione? Come le leggi razziali del ’38. Opinione pubblica plebea sobillata dall’invidia soc… - MatteoMarchini5 : Vitalizi, Cazzola: “Abolizione? Come le leggi razziali del ’38. Opinione pubblica plebea sobillata dall’invidia soc… - thefrankyv : @diMartedi Caro Cazzola comincia a mollare qualcuno dei tuoi vitalizi e poi ne riparliamo. Gli irresponsabili sono… - DonatoRobilotta : sulla questione dei contributi figurativi dei parlamentari, sindacalisti etc il Presidente dell'Inps, Boeri, ha det… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) L’abolizione dei“colpirà degli ormai anziani signori”le“perseguitarono i cittadini di religione ebraica”. E il provvedimento andrà in porto, perché “nessuno si tirerà indietro” per “compiacere a un’“. In una lettera a Il Foglio, l’ex parlamentare di Forza Italia e Ncd, Giuliano, critica aspramente il provvedimento al varo dell’Ufficio di presidenza della Camera, paragonandolo alledel 1938 volute da Benito Mussolini. “Al di là dei pregiudizi di carattere biologico, la principale funzione del razzismo, in tutte le varianti, è sempre stata quella di giustificare qualche forma di discriminazione o oppressione”, scrive il professore bolognese a proposito dell’abolizione deidegli ex parlamentari. “Ecco perché, a ...