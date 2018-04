Vinitaly | Coldiretti | record per le esportazioni di vino italiano nel 2018

meteoweb.eu

: RT @CampagnaAmicaVE: Nello stand della Coldiretti all’interno di Vinitaly si brinda ad una notizia che arriva dal Canada: Barilla fa un inv… - Capsella12 : RT @CampagnaAmicaVE: Nello stand della Coldiretti all’interno di Vinitaly si brinda ad una notizia che arriva dal Canada: Barilla fa un inv… - GirardiValeria : RT @coldiretti: #Vinitaly2018, dal vino zuccherato a quello in polvere: nello stand Coldiretti smascherati trucchi in cantina consentiti al… - campagnamica : RT @CampagnaAmicaVE: Nello stand della Coldiretti all’interno di Vinitaly si brinda ad una notizia che arriva dal Canada: Barilla fa un inv… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) E’per ledinel, con un aumento del 13% in valore a gennaio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisisulla base dei nuovi dati Istat sul commercio estero a gennaio, divulgati proprio in occasione della giornata conclusiva del, dai quali emerge che a trainare la crescita è ancora una volta il boom degli spumanti, con un balzo in avanti del 26% che conferma il grande appeal delle bollicine tricolori che raggiungono il massimo di sempre nelle vendite all’estero. Le misure neoprotezionistiche di Trump non si fanno ancora sentire sule gli Usa – spiega– si confermano il primo cliente anche nel, con una crescita del 18% dei consumi diMade in Italy, seguiti dalla Germania dove l’aumento è del 12%, e dal Regno Unito. Ma ottimi risultati si registrano anche in ...