Vinitaly chiude con record export vino nel 2018 : chiude in bellezza Vinitaly , con la notizia del record per le esportazioni di vino italiano nel 2018 , +13%, . E' quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei nuovi dati Istat sul commercio ...

Vinitaly : Coldiretti - chiude con record export in 2018 +13% : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – E’ record per le esportazioni di vino italiano nel 2018, con un aumento del 13% in valore a gennaio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei nuovi dati Istat sul commercio estero a gennaio, divulgati proprio in occasione della giornata conclusiva del Vinitaly, dai quali emerge che a trainare la crescita è ancora una volta il ...