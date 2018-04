Video Gol Crotone-Juventus 1-1 | Highlights e Tabellino Serie A 18-4-2018

Roma-Genoa 2-1 diretta - highlights : Under Video gol : Roma-Genoa diretta, highlights, pagelle ANSA/SIMONE ARVEDA ROMA Roma-Genoa 2-1, partita valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A . Tutte le notizie di ...

Simy come Cristiano Ronaldo - gol pazzesco del Crotone contro la Juve [Video] : Simy come Cristiano Ronaldo, gol pazzesco del Crotone contro la Juve, si sta giocando la 33^ giornata del campionato di Serie A, grandi emozioni nelle gare di oggi. Juventus in vantaggio nel primo tempo grazie ad Alex Sandro, poi nella ripresa il pareggio dei calabresi con l’incredibile rovesciata di Simy. L’attaccante come Cristiano Ronaldo, altra beffa per la Juventus. Simy come Cristiano Ronaldo, gol pazzesco del Crotone contro la ...

DIRETTA/ Spal Chievo (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Sorrentino nega il gol a Felipe : DIRETTA Spal Chievo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Spareggio salvezza tra gli estensi e i veronesi allo stadio Mazza(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:08:00 GMT)

DIRETTA/ Crotone-Juventus (risultato live 0-1) streaming Video e tv : gol di Alex Sandro! : DIRETTA Crotone Juventus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri sempre vincenti senza mai subire gol coi calabresi(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:07:00 GMT)

Diretta/Fiorentina Lazio (risultato live 1-0)streaming Video e tv : espulsi Sportiello e Murgia - in gol Veretout : Diretta Fiorentina Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Corsa all'Europa ancora viva per viola e biancocelesti, 33^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Diretta/ Torino Milan (risultato live 0-1) info streaming Video e tv : gol pazzesco di Bonaventura! : Diretta Torino Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due formazioni reduci da due pareggi senza reti cercano punti per l'Europa(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 20:51:00 GMT)

Di Maio : 'Mai con Berlusconi' Video Salvini : 'Non è lui che fa le regole' Percorso in salita per la Casellati : Quindi, si fa notare a palazzo Madama, è una decisione che non ha alcuna valenza politica ma solo di metodo. Di Maio ha parlato invece di 'centrodestra spaccato' e di coalizione come 'artifizio ...

Asl Taranto - gara d'appalto da 3 - 5 ml sospetta?/ Video Striscia la Notizia : Pinuccio svela nuova irregolarità : Asl Taranto, gara d'appalto da 3,5 ml sospetta? Nuovo servizio di Striscia la Notizia, Pinuccio rivela nuova presunta irregolarità nel servizio in programma stasera(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 17:50:00 GMT)

Diretta/ Milan Chievo Primavera (risultato live 0-1) : streaming Video e tv : autogol di Guarnone! : Diretta Milan Chievo Primavera: info streaming video e tv. I rossoneri di Lupi tornano in campo dopo le delusioni della sconfitta in finale della Coppa Italia di categoria.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 14:46:00 GMT)

Video/ Avellino Frosinone (0-2) : highlights e gol della partita (Serie B 36^ giornata) : Video Avellino Frosinone (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella 36^ giornata di Serie B. Canarini avanti con Dionisi e Paganini.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 10:26:00 GMT)

Video/ Cremonese Salernitana - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 36giornata - : Video Cremonese Salernitana , risultato finale 1-1, : gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida di Serie B.

Video/ Cesena Empoli (2-3) : highlights e gol della partita (Serie B 6^ giornata) : Video Cesena Empoli (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita valida nella 36^ giornata della Serie B. Toscani avanti con Donnarumma e Bennacer. (Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 10:22:00 GMT)

Video/ Pro Vercelli Pescara (3-1) : highlights e gol della partita (Serie B 36^ giornata) : Video Pro Vercelli Pescara (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata di Serie B. Biancoscudati al successo, ma rimangono ultimi.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 10:12:00 GMT)

Video/ Cremonese Salernitana (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 36^ giornata) : Video Cremonese Salernitana (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 36^ giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 09:50:00 GMT)