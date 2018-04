Video Bari Novara 1-1 | highlights e gol della partita Serie B 36^ giornata

DIRETTA / Bari Novara (risultato finale 1-1) streaming Video e tv : posta in palio divisa : DIRETTA Bari Novara: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Pugliesi ancora in corsa per la Serie A dopo tante occasioni perdute(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 22:21:00 GMT)

Diretta / Bari Novara (risultato live 1-1) streaming Video e tv : Floro Flores trova il pari! : Diretta Bari Novara: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Pugliesi ancora in corsa per la Serie A dopo tante occasioni perdute(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 21:52:00 GMT)

DIRETTA / Bari Novara (risultato live 0-1) streaming Video e tv : Puscas fredda Micai! : DIRETTA Bari Novara: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Pugliesi ancora in corsa per la Serie A dopo tante occasioni perdute(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 21:13:00 GMT)

DIRETTA / Bari Novara (risultato live 0-0) streaming Video e tv : formazioni ufficiali - si comincia! : DIRETTA Bari Novara: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Pugliesi ancora in corsa per la Serie A dopo tante occasioni perdute(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 19:58:00 GMT)

Bari Novara/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Bari Novara: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Pugliesi ancora in corsa per la Serie A dopo tante occasioni perdute(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:19:00 GMT)

Video/ Pescara Bari (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 35^ giornata) : Video Pescara Bari (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 35^ giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:43:00 GMT)

DIRETTA / Pescara Bari (risultato finale 2-2) info streaming Video e tv : Pareggio di Pettinari nel recupero! : DIRETTA Pescara Bari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Match tradizionale all’Adriatico, 35^ giornata Serie B (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 16:52:00 GMT)

Diretta / Pescara Bari (risultato live 0-2) info streaming Video e tv : Raddoppio di Anderson! : Diretta Pescara Bari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Match tradizionale all’Adriatico, 35^ giornata Serie B (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:39:00 GMT)

DIRETTA / Pescara Bari (risultato live 0-0) info streaming Video e tv : le formazioni ufficiali! : DIRETTA Pescara Bari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Match tradizionale all’Adriatico, 35^ giornata Serie B (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 14:31:00 GMT)

PESCARA BARI/ Dirigerà Pinzani - streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato : diretta PESCARA BARI info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Match tradizionale all’Adriatico, 35^ giornata Serie B (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 12:09:00 GMT)

Pescara Bari/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Pescara Bari info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Match tradizionale all’Adriatico, 35^ giornata Serie B (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 05:15:00 GMT)

Video/ Bari Salernitana (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata) : Video Bari Salernitana (1-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Henderson e Casasola decidono la sfida tra le mura del San Nicola.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:44:00 GMT)

DIRETTA / Bari Salernitana (risultato live 1-0) info streaming Video e tv : Palombi impegna il portiere Micai! : DIRETTA Bari Salernitana, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al San Nicola i pugliesi cercano punti per attaccare la promozione DIRETTA(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:11:00 GMT)

Diretta / Bari Salernitana (risultato live 0-0) info streaming Video e tv : Fase di studio iniziale : Diretta Bari Salernitana, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al San Nicola i pugliesi cercano punti per attaccare la promozione Diretta(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:07:00 GMT)