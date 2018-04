Victoria Beckham festeggia i 44 anni nel migliore dei modi

Le dieci frasi più iconiche di Victoria Beckham : Tra poco allargherà il suo impero moda e beauty con una linea di skincare, lo ha annunciato durante una recente intervista per Facebook Business live, la trovate su Facebook.com/VictoriaBeckham, perché è chiaro: Victoria Beckham è la nuova regina dello stile worldwide. E chi lo avrebbe mai detto considerando che ha iniziato come Posh Spice! Eppure il buon gusto a Victoria non manca e neanche la capacità di influenzare quello altrui, merito dei ...

I 44 anni di Victoria Beckham : l'evoluzione dello stile : Che al successo ha affiancato 4 figli amatissimi Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper , tutti suoi, anche qui una rarità nel suo mondo, , e che la seguono con devozione. E che quando periodicamente tutti ...

Inguine rasato o a cespuglietto? Breve storia del pelo pubico - dal XV secolo a Victoria Beckham : Il pelo pubico si sta evolvendo. Nel 1987 le sette sorelle Padilha (Janea, Joyce, Jussara, Juracy, Jocely, Jonice, Judseia) aprirono a Manhattan il centro estetico J. Sisters, dove iniziarono a offrire alla propria clientela quella che denominarono brazilian wax. L’ispirazione venne a Janea quando anni addietro, sdraiata su una spiaggia di Rio de Janeiro, vide una donna in micro bikini con l’Inguine non curato. Perché non depilare ...

Victoria Beckham va in Kenya in una baraccopoli e posta le foto su Instagram - molte critiche : “Stai facendo un servizio fotografico o aiuti chi ha bisogno?” : Victoria Beckham è volata in Kenya per visitare una baraccopoli di Nairobi per la charity Sport Relief, un’associazione che si occupa di organizzare eventi per raccogliere fondi da devolvere a chi ha bisogno. L’ex Spice Girls si è presentata con un look firmato e un trucco molto curato, e ha postato alcuni scatti sul suo profilo Instagram. Immediate le reazioni dei suoi follower: in molti giudicano fuori luogo la t-shirt bianca molto ...

Victoria Beckham tra le donne del Kenya : Victoria Beckham stringe tra le braccia il piccolo David, nato in una clinica di Kibera, baraccopoli di Nairobi. È solo una delle tante (belle) immagini che ritraggono la stilista inglese durante un viaggio in Kenya a supporto della charity Sport Relief. Victoria sta condividendo molto delle sue giornate, tra incontri con «persone speciali», e performance di boxe non proprio eccezionali, almeno a suo dire. L’ex Spice Girl infatti ha ...

Victoria Beckham - appuntamento con Brooklyn : Nella notte londinese Victoria Beckham, 43 anni, ha un cavaliere d’eccezione. La tiene per mano, le apre la portiera dell’auto, da vero gentiluomo. No, non è l’amato marito David. La stilista per le strade di Marylebone, dopo una cena romantica solo per due, fa coppia col primogenito Brooklyn, 19. Mamma e figlio hanno trascorso una serata da soli, senza il resto della tribù (i tre figli più piccoli Harper, 6; Cruz, 13 e Romeo, ...

David Beckham : «Victoria dice : non fare mai che il tuo profumo ti preceda» : Ore 21, festa Vip in questo locale di tendenza. Pareti nere e mattoni a vista, luci industriali, divani di pelle modello Chesterfield, scritte al neon, più industrial-loft che minimal, musica a un livello umano: si riesce perfino a parlare. David Beckham è il padrone di casa. È chiuso nel privée a parlare con gli esperti di beauty e gli/le influencer convenuti da tutto il mondo. Sono quelli che hanno milioni di followers sui social media e con ...

Victoria Beckham tra le stampelle e le Spice : Gli amati tacchi dovranno restare nell’armadio almeno per un po’. Victoria Beckham, 43 anni, si è infortunata sugli sci. La stilista per scaricare l’ansia accumulata durante l’ultima fashion week newyorchese aveva pensato di rifugiarsi sulle montagne del Canada con il resto della famiglia (il marito David e i tre figli più piccoli Harper, 6; Cruz, 13 e Romeo, 15), ma qualcosa è andato storto. LEGGI ANCHEEd Sheeran, le ...

Mamma Victoria Beckham ama il tatuaggio di Brooklyn : Ad avere per padre David Beckham, 42 anni e 47 tatuaggi, non si poteva non crescere con la stessa passione. Il primogenito Brooklyn così ha aspettato i 18 anni per dare sfogo alla sua fantasia: dipingere il corpo come l’ex calciatore. E adesso alla soglia dei 19, li compie il prossimo 4 marzo, il rampollo di casa Beckham non poteva che sfoggiare il tatuaggio più romantico. Una dedica non alla fidanzata, che a dir la verità c’è (è ...