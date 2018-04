Viabilità : Autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro- Latisana : Venezia, 18 apr. (AdnKronos) – Autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro ‘ Latisana in direzione Trieste alle 17 e 50 e circolazione in ripresa, anche se con code a tratti in più punti e in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura, istituita poco dopo le 15,00 si è resa necessaria in seguito a un tamponamento fra 5 mezzi pesanti, accaduto fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. Una persona ferita, estratta dalle ...

Maltempo Emilia-Romagna : deboli nevicate - nessun disagio alla Viabilità autostradale : Nevica debolmente da alcune ore in Emilia, ma non si registrano disagi alla viabilità autostradale. In Romagna si registrano smottamenti e allagamenti, per ora limitati. A Bologna, Modena, Ravenna e Ferrara sono state emesse ordinanze prefettizie che prevedono lo stop ai mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, in via precauzionale. In alcune aree appenniniche la neve ha superato il metro e alcuni Comuni, ad esempio in Valmarecchia, nel ...

Maltempo - Viabilità Italia : stop temporaneo ai mezzi pesanti in autostrada : Viabilità Italia rende noto che le nevicate, che già hanno interessato nelle scorse ore alcuni territori piemontesi, emiliani, marchigiani, umbri e abruzzesi, hanno determinato l’adozione di misure di regolazione del traffico con fermo temporaneo dei mezzi pesanti in autostrada, in attesa della possibilità di riprendere la marcia in condizioni di sicurezza. Il meteo, soprattutto nelle aree ove le precipitazioni nevose e l’anomalo e ...