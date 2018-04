Veronica Satti al GF 15 | Chi è la figlia di Bobby Solo

Bobby Solo/ La figlia Veronica Satti al Grande Fratello 15 : Cristiano Malgioglio attacca il cantante : Si parla di Bobby Solo nella prima puntata del Grande Fratello 2018. La figlia Veronica Satti è una concorrente del reality e Cristiano Malgioglio lo attacca(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 00:45:00 GMT)

Grande Fratello 2018 : Veronica Satti : GF15 - Veronica Satti Chi è Veronica Satti del Grande Fratello 2018 Età: 28 anni Data di nascita: 16 marzo 1990 Luogo: Genova Vive a: Genova Stato civile: nubile Studi effettuati: diploma da decoratrice d’interni e pittura decorativa Lavoro: disoccupata Esperienze nello spettacolo: Domenica Live Veronica Satti è la figlia di Bobby Solo e Mimma Foti (ex corista del cantante). E’ una Grande appassionata di cinema, predilige i film horror e i ...

Veronica Satti : età - altezza - peso e vita privata. Chi è la figlia di Bobby Solo : Ci sarà anche Veronica Satti al Grande Fratello versione ”Nip”. Il suo nome è stato reso noto da Alessio Poeta, scrittore e giornalista che per ”Gay.it” ha intervistato Barbara D’Urso. ”Essendo così amica del mondo omosessuale, – ha detto la conduttrice della quindicesima edizione del Gf – vuoi che la D’Urso non porti la componente omosessuale nella casa più spiata d’Italia? Al di là di ...

Veronica Satti/ La figlia di Bobby Solo al padre : voglio un rapporto non soldi - in passato ero autolesionista : Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo: voglio un rapporto con mio padre, non i soldi. In passato ero autolesionista e mi tagliavo le gambe. La storia dell'abbandono da giovane.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:49:00 GMT)

Veronica Satti - la figlia di Bobby Solo : ‘Papà non voglio i soldi - solo il tuo amore’ : Veronica Satti ha 27 anni e da 13 anni non vede suo padre, il cantante Bobby solo. La sua storia non è nuova al pubblico di Domenica Live. Due anni fa si presento da Barbara D’Urso per raccontare la sua storia. Ora ritorna. Una sentenza le dà ragione e le riconosce il mantenimento che il padre non le ha versato negli anni dell’università: “Gli ho fatto causa per il mancato mantenimento, l’ho vinta, ma prima ho provato in tutti ...