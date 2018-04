Verdi | solidarietà a Federica Angeli Chi viene minacciato non è solo

romadailynews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, co-portavoce deidi Roma. “Idi Roma esprimono la loroe vicinanza a. Ancora una volta vittima di intimidazioni a causa del suo impegno di cittadina e di giornalista contro la mafia. Il metodo mafioso si regge sulla paura e sulla minaccia. Quello che tutti possiamo fare, come componenti della comunità, è alzarci in piedi ogni volta che qualcuno. E fargli sentire che non è”. L'articolo. Chinon èproda RomaDailyNews.