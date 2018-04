Ventimiglia | migranti allontanati dal fiume Roja

Ventimiglia - ruspe sull’accampamento migranti a Roja/ Tensione con la polizia : “Troppa violenza” : Ventimiglia, ruspe sull’accampamento migranti a Roja, Tensione con la polizia: “Troppa violenza”. E’ accaduto questa mattina in Liguria, sul confine con la Francia(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:44:00 GMT)

Migranti - ruspe a Ventimiglia : smantellato accampamento con 110 tende : ruspe in azione per rimuovere l'accampamento dei Migranti a Ventimiglia sul greto del torrente Roja. Eliminate circa 110 tende. Da oggi non sarà più possibile allestire tende o altri ripari di fortuna vicino al confine con la Francia.Continua a leggere

Migranti - polizia francese trascina fuori da un treno una donna incinta proveniente da Ventimiglia : Un video, pubblicato nei giorni scorsi da tre studenti francesi, mostra una squadra della polizia francese che trascina fuori da un treno una migrante incinta, prendendola per braccia e gambe dopo un energico controllo tra grida e proteste. La donna, scrive il sito Nice Matin, viaggiava con la sua famiglia su un convoglio proveniente da Ventimiglia ed è stata costretta a scendere a Mentone. Le immagini hanno fatto il giro del web e suscitato ...

Migranti : Malan - rischio nuova Ventimiglia in Valsusa : Roma, 27 mar. (AdnKronos) - “L’occupazione del salone parrocchiale di Claviere da parte di un gruppo di Migranti, spalleggiati dal solito gruppo immigrazionista, è solo una parte della pericolosa situazione che si sta creando nell’alta Valsusa. Il flusso di coloro che vorrebbero passare in Francia è

Far west a Ventimiglia : sassaiola tra migranti - pietre contro gli abitanti : Un vero e proprio "far west", con auto e abitazioni danneggiate da una feroce sassaiola esplosa tra fazioni opposte di clandestini, si è verificato, la scorsa notte, in via Tenda, a Ventimiglia, nel quartiere delle Gianchette, che sorge di fronte al greto del fiume Roja, dove da anni ormai ha pianta stabile una tendopoli abusiva, creata da quei migranti che non vogliono andare al centro di accoglienza della Croce Rossa, al ...

Il soffio di Buran - nevicata a Ventimiglia. Salvati migranti sul Roja | : Nella città di confine gli stranieri sono stati soccorsi dal greto del torrente. Giornata critica per i trasporti su rotaia in tutta Italia.

Ventimiglia - neve e gelo sull’accampamento dei migranti. I volontari : “Situazione pesante servono legna e coperte” : L’ondata di gelo è arrivata anche a Ventimiglia, dove in queste ore si è accumulato un fitto strato di neve che ha coperto completamente l’accampamento lungo il greto del fiume Roja dove circa 200 migranti stazionano in attesa di raggiungere la Francia. Privi di indumenti invernali e protetti dal freddo con coperte distribuite da volontari e teloni in plastica, circa duecento di migranti sono stati invitati nella giornata di ieri ad accettare ...

Ventimiglia : 14 migranti in condizioni disumane dentro una monovolume Video : Fermata un'auto a Ventimiglia con tre passeur e 14 #migranti nascosti al suo interno. I tre conducenti tentavano di farli espatriare illegalmente in Francia ma fermati al casello dell'autostrada da due poliziotti, sono stati condotti in caserma. L'ispezione della monovolume, una Renault Espace, ha portato ad una terribile e disumana verita', essere umani incastrati e senza aria che avevano in comune un unico scopo: oltrepassare il confine. 14 ...