Veneto : Regione contro violenza sulle donne - formati 93 ‘laureati’ per sistema d’urgenza : Venezia, 18 apr. (AdnKronos) – Sono 93 gli istruttori regionali ‘laureati’ in questi giorni in Veneto dal percorso formativo sulla violenza di genere voluto dalla Regione e organizzato dal Centro regionale per l’Emergenza e l’Urgenza con il supporto della Fondazione Scuola di Sanità pubblica: saranno loro a guidare i 110 corsi programmati, a partire da maggio, in tutte le aziende sanitarie del Veneto per preparare ...

Commercio : Confcommercio Veneto - a fianco Regione su limiti ad aperture festive : Venezia, 18 apr. (AdnKronos) – aperture domenicali: ConfCommercio Veneto condivide e sostiene l’iniziativa della Regione Veneto, che ha licenziato una proposta di legge statale per regolamentare i giorni di chiusura degli esercizi commerciali. Proposta che sarà trasmessa al Parlamento.‘In questa battaglia, che ci vede attivi da molto tempo, siamo al fianco dell’assessore regionale Roberto Marcato ‘ dichiara il ...

Commercio : assessore Veneto - su chiusure festive Regione non si ferma (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La liberalizzazione, sulla base delle risultanze statistiche, non ha comportato quel generale aumento della produttività, dei fatturati e della competitività delle imprese commerciali. Nel triennio successivo all’entrata in vigore della liberalizzazione (2012-2015) si sono registrate circa 74.000 chiusure di piccole e medie imprese commerciali, mentre c’è stato un spostamento del 3,3 per cento ...

Vinitaly : assessore Veneto - per viticoltura regione prima per efficienza (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il metodo per ora è sperimentale e mira a garantire il massimo utilizzo delle opportunità finanziarie europee – spiega Pan - Così facendo i viticoltori veneti non perderanno i fondi per le assicurazioni sul raccolto per i vigneti, che cambieranno solo fonte di finanziame

Vinitaly : assessore Veneto - per viticoltura regione prima per efficienza : Verona, 17 apr. (AdnKronos) - Il Veneto, prima regione per efficienza di spesa dei fondi comunitari per lo sviluppo rurale, passa ora all’incasso: le risorse del Piano nazionale sviluppo rurale ancora non spese, o recuperate dallo spostamento in corso d’opera di alcune voci di spesa, saranno distrib

Commercio : assessore Veneto - su chiusure festive Regione non si ferma : Venezia, 17 apr. (AdnKronos) – “La Regione del Veneto non intende restare in posizione di attesa per quanto riguarda la modifica della disciplina statale degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali”. Dopo aver chiesto nelle scorse settimane un atto di impegno in questo senso a tutti i parlamentari veneti eletti dopo la recente tornata elettorale, l’assessore regionale allo sviluppo economico e al ...

Trapianti : Regione e Aido - il Veneto dei record - più donazioni meno dinieghi a donare : Venezia, 13 apr. (AdnKronos) - Per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, il 2017 è stato un anno record, con indicatori in aumento in tutta Italia rispetto al 2016 ma, in questo quadro, il record dei record è del Veneto, le cui percentuali di crescita sono ben superiori a quelle nazionali

Dc : scompare Gianfranco Cremonese - ex presidente Regione Veneto : Padova, 12 apr. (AdnKronos) - A 78 anni è comparso Gianfranco Cremonese, vicentino di nascita e padovano d'adozione, democristiano della corrente dorotea. Succeduto a Carlo Bernini alla presidenza della Regione Veneto nell'89, e rimasto in carica fino al 92, quando fu costretto alle dimissioni, perc