Venerdì una conferenza sullo spirito benedettino

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 19 e Venerdì 20 aprile 2018 : anticipazioni puntata 440 di Una VITA di giovedì 19 e venerdì 20 aprile 2018: Mauro affronta Fernando per strada e gli molla un pugno. Teresa, assistendo alla scena, lo allontana da lei. Cruz entra in casa Alvarez-Hermoso e dichiara i suoi sentimenti a Celia. I due si baciano ma vengono sorpresi da Trini e a quel punto Celia racconta tutto all’amica chiedendole anche aiuto; Trini però rifiuta. Elvira tenta senza grande successo di spingere ...

Oggi è Venerdì 13 - a chi pensa che porti sfortuna noi rispondiamo con un rito : di Derek Uno degli aspetti utili dei social (e dei gruppi Whatsapp) è quello di ritrovarsi con vecchi compagni di scuola e organizzare rimpatriate. Bene o male tutti abbiamo recuperato tramite questi strumenti un contatto perso negli anni. Poi finisce che ci si scrive, si crea il “gruppo” della classe, ognuno aggiunge qualcuno e si comincia a pianificare quando e come vedersi. La rimpatriata. Per me e miei compagni è stato così. La prima volta ...

Venerdì 13 : chi ha paura della sfortuna? : Quando sul calendario scorgiamo certe combinazioni tra giorni della settimana e numeri, spesso ci vengono i brividi. Chi è particolarmente superstizioso, fa gli scongiuri e si lascia condizionare a tal punto da evitare appuntamenti importanti per quelle date 'funeste', poiché teme possano 'portare sfortuna'. Ma a cosa è dovuto questo atteggiamento ostile nei confronti di innocue associazioni numeriche? Esiste un fondamento a tale ...

Venerdì 13 - tutti i retroscena di una superstizione assai temuta : Venerdì 13 è sicuramente uno dei giorni più temuti dell'anno, tanto da aver ispirato film horror e superstizioni di ogni tipo. Ma sapete veramente tutto su questa giornata sfortunata? Armatevi di ...

Venerdì 13 porta sfortuna o no? : Spesso accade che i ciclisti a cui viene assegnato il numero 13 lo indossino al contrario per annullarne la cattiva fama. Una cattiva fama del tutto immeritata che ha origini varie e lontane. Nessuna provata scientificamente però. Il 13esimo all’Ultima cena è il traditore Giuda e nella mitologia scandinava il 13esimo semidio è il cattivo Loki, il fratellastro di Thor, che arriva non invitato al convivio degli dei. Insomma è colpa dei cattivi se ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Venerdì 13 e sabato 14 aprile 2018 : anticipazioni puntata 437 di Una VITA di venerdì 13 e sabato 14 aprile 2018: Mauro è arrabbiatissimo con Sara e le chiede di raccontarle tutta la verità, ma lei continua a mentire e così viene cacciata. Teresa è giù di morale e Cayetana le propone un viaggio al mare. Elvira rivela a suo padre Arturo di aver chiuso il fidanzamento con Liberto, ma il colonnello intima alla figlia di tornare insieme al giovane (altrimenti dovrà entrare in ...

ADUNATA trento 2018 * rovereto : Venerdì 11 maggio alla Campana dei Caduti avrà luogo la cerimonia ufficiale in ricordo di tutti morti in ... : ... mostre, concerti, spettacoli teatrali e anche una marcia ciclopedonale per coinvolgere non solo gli alpini, ma tutta la cittadinanza. Filo conduttore sarà la Pace. Pace che, come ha ricordato il ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 5 e Venerdì 6 aprile 2018 : anticipazioni puntata 434 di Una VITA di giovedì 5 e venerdì 6 aprile 2018: Mauro riesce a trovare Zenon, che però gli sfugge. Cayetana dice a Teresa di avere avuto un incubo in cui Fernando uccideva la Sierra. Lo stesso giorno, Teresa litiga con Fernando e decide di allontanarlo. L’uomo che ha aggredito Celia Alvarez Hermoso è Cruz Bengoa, che alla fine accetta il suo denaro per fuggire. Felipe acquista un mazzo di fiori per Celia, ma poi ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 29 e Venerdì 30 marzo 2018 : anticipazioni puntata 432 di Una VITA di giovedì 29 e venerdì 30 marzo 2018: Teresa si scusa con Mauro per aver dubitato di lui, intanto Sara prosegue con il suo piano e si fa colpire in faccia da un uomo di nome Zenon. Simon si trova a letto in soffitta ed Elvira si reca da lui per chiedergli scusa. Celia entra nel nascondiglio di Cruz Bengoa per avvertirlo che la polizia è sulle loro tracce in quanto il padre li ha traditi. Poco dopo, infatti, ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Venerdì 23 e lunedì 26 marzo 2018 : anticipazioni puntata 429 di Una VITA di venerdì 23 e lunedì 26 marzo 2018: Teresa si accorge di una sciarpa da donna in casa di Mauro ed entrambi pensano che appartenesse a Humildad. La Sierra in seguito parla a Cayetana della sua storia con Mauro e lei le concede la sua approvazione. Sara sottrae un fascicolo di documenti a casa di Mauro. Felipe tenta come può di riconquistare Celia, ma lei non vuol proprio saperne. Celia inoltre chiede a ...

SANT'ALBANO STURA/ Venerdì 23 una serata dedicata al cioccolato : All'associazione culturale Liberamente Santalbanese, ritorna a fare visita il maestro della pasticceria Beppe scavino Venerdì 23 marzo alle ore 21. Una serata dedicata al cioccolato in cui il ...

“Sanremo Young” – Quinta e ultima punatata di Venerdì 16 marzo 2018 - con Antonella Clerici. : Quinta e ultima puntata per Sanremo Young, il talent canoro di Raiuno condotto da Antonella Clerici e in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Un Ti lascio una canzone con protagonisti più grandi, ma questo è, nulla di più. Ascolti in progressivo calo: ogni puntata infatti è andata in calando, partendo da un buon 20,4% […] L'articolo “Sanremo Young” – Quinta e ultima punatata di venerdì 16 marzo 2018, con Antonella Clerici. sembra essere ...

Una Vita - anticipazioni trama puntate da lunedì 19 a Venerdì 23 marzo 2018 : Durante le puntate di Una Vita della settimana da lunedì 19 a venerdì 23 marzo 2018 vedremo che Celia farà un accordo con Felipe. Dopo quanto è successo nella coppia, infatti, la loro Vita matrimoniale è finita sulla bocca di tutti. I due quindi decideranno di avere una Vita pubblica diversa da quella privata. Felipe però vuole riavere su moglie e chiederà di essere aiutato. Vediamo tutte le anticipazioni italiane relative alla soap spagnola ...