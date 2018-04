Vendita di armi italiane all' Arabia Saudita Causa contro azienda sarda e funzionari

È stata avviata un’azione legale contro un’azienda sarda e alcuni funzionari italiani per la Vendita di armi all’Arabia Saudita : Tre diverse organizzazioni umanitarie hanno avviato una causa legale contro funzionari del ministero degli Esteri italiano e contro una società sussidiaria dell’azienda tedesca Rheinmetall con l’accusa di avere venduto armi all’Arabia Saudita, armi poi usate per bombardare lo Yemen. Le The post È stata avviata un’azione legale contro un’azienda sarda e alcuni funzionari italiani per la vendita di armi all’Arabia ...

YouTube vieterà la pubblicazione di video che promuovano la Vendita e la costruzione di armi : YouTube ha annunciato che non permetterà più la pubblicazione di video che promuovano la costruzione e la vendita di armi e dei loro accessori, come le munizioni. La nuova politica è stata sviluppata negli ultimi quattro mesi e comincerà a The post YouTube vieterà la pubblicazione di video che promuovano la vendita e la costruzione di armi appeared first on Il Post.

Cina sfida gli Usa e punta a diventare prima potenza militare? Vola la Vendita delle armi nei mercati internazionali : La rivalità tra Cina e Stati Uniti fa Volare la vendita di armi sui mercati internazionali. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), nel periodo 2013–17 l’export cinese è arrivato a contare per il 5,7% del commercio globale, in salita di più di un terzo rispetto al 4,6% del 2008–12. Il report segue di pochi giorni l’approvazione in parlamento dell’aumento della spesa militare dell’8,1%, che passa così dai 151 miliardi ...

Usa - Trump a sorpresa sulla lobby delle armi : 'Legge bipartisan'. Walmart vieta la Vendita agli under 21 : Dopo la sparatoria del 14 febbraio alla Parkland High School in Florida, dove sono morte 17 persone, l'azienda ha rivisto la sua politica in questo settore e ha 'deciso di alzare il limite di età per ...

Usa : grande catena sportiva vieta Vendita armi assalto : Un fucile Remington. KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER , sda-ats, Svolta nel mondo della grande distribuzione in America: Dick's, una delle più grandi catene per la vendita di attrezzature sportive, ha deciso di bloccare la vendita nei propri negozi dei fucili d'assalto. ...

Svolta di Dick's sulle armi d'assalto negli Stati Uniti : vietata la Vendita ai minori di 21 anni : Svolta nel mondo della grande distribuzione in America: Dick's Sporting Goods, una delle più grandi catene per la vendita di attrezzature sportive, ha deciso di bloccare la vendita nei propri negozi dei fucili d'assalto, le micidiali armi semiautomatiche responsabili di molte delle stragi di massa avvenute negli ultimi anni.La società ha deciso anche di alzare il requisito dell'età minima necessaria per acquistare un'arma da ...

Strage Parkland - genitori : ‘Regolamentare meglio Vendita delle armi’. Ma Trump dà voce a sogno della Nra : ‘Armare i docenti’ : Consentire agli insegnanti di recarsi a scuola armati per prevenire le stragi come quella di Parkland. Donald Trump dà voce al sogno della National Rifle Association, la più potente tra l lobby delle armi americane. “Capisco che è un’ipotesi controversa, ma siamo qui per ascoltare”, ha detto il presidente degli Stati Uniti durante una lunga sessione di ascolto alla Casa Bianca dove ha convocato ragazzi sopravvissuti, genitori di ...