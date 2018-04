Venaus-Lascaris si rigiocherà il 26 aprile | la decisione dopo la sospensione per violenze

calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Calciatori, genitori e dirigenti riuniti con un prologo formativo, è questa laper la ripetizione di, la partita della categoria Esordienti 2006, in provincia di Torino, sospesa per le violenza verbali di un papà, in seguito a minacce la squadra di casa lasciò il campo. Il fischio d’inizio della partita, il 26, sarà seguito da un tempo speciale di 45′ condotto dallo psicologo regionale Mario Silvetti. “Abbiamo pensato a come lanciare un messaggio positivo da una situazione negativa – spiega Luciano Loparco, Coordinatore regionale del Settore Giovanile Scolastico come riporta l’Ansa -. La formazione e i ripetuti incontri con tutte le persone che frequentano abitualmente i campi di Calcio, tesserati e non, sono fondamentali per creare rinnovamento nella cultura di tutti coloro che seguono il Calcio, e in questo caso la Scuola ...