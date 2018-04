meteoweb.eu

: Vela oceanica: Phelipon presenta a Lucca la sua Grande Rotta - Veladuepuntozer : Vela oceanica: Phelipon presenta a Lucca la sua Grande Rotta - ilnautilus : VELA OCEANICA: PHELIPON PRESENTA A LUCCA LA SUA GRANDE ROTTA -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Domani 19 aprile 2018 Patrick, il più italiano dei navigatori francesi sarà a– ore 20.00 aperitivo e cena a Villa Elisabeth, via di Piaggia 12, Vorno – perre la sua avventura “Sulla lungadi Bernard Motessier”. L’impresa diprenderà il via il prossimo 22 agosto con il suo ketch “Elbereth” (Endurance 35) dal porto di La Rochelle dove il Museo Marittimo proprietario del mitico “Joshua”, l’imbarcazione di Moitessier, lo ha affidato all’Associazione degli Amici del Museo Marittimo per la sua gestione e manutenzione. La data, il 22 agosto, è la stessa in cui il navigatore francese partì da Plymouth per navigare sugli oceani del mondo seguendo quella che sarebbe poi diventata la sua famosa “lunga”. La serata è organizzata da Sailing Oceans, l’associazione nata per sostenere l’avventura di Patricke dal CNe Via. Nella sua ...