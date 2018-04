Vacanze sicure 2018 - Al via la campagna di controlli sulle gomme

quattroruote

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Saranno oltre 10.000 iche la polizia stradale svolgerà da venerdì 20 aprile a giovedì 31 maggio, per valutare le condizioni dei pneumatici delle autostrade. Questi i numeri di, liniziativa della Polstrada e di Pneumatici sotto controllo per sensibilizzare gli automobilisti sullimportanza delleper lazza, giunta alla quindicesima edizione.Dalla Lombardia al Molise. Sotto la lente degli agenti passeranno stato di usura, omologazione, corrispondenza delle misure montate rispetto alla carta di circolazione, presenza di tagli, abrasioni e danneggiamenti visibili a occhio nudo che, uniti allo scarso gonfiaggio, potrebbero essere causa di un cedimento strutturale del pneumatico. Nel mirino anche il recente fenomeno della contraffazione della data di fabbricazione, per farla risultare posteriore a quella effettiva. Le verifiche saranno ...