USA | Trump irritato con Haley | ' su sanzioni Mosca si è confusa'

Trump ha inviato il nuovo segretario di Stato USA da Kim Jong-un : incontro segreto a Pasqua : In attesa dello storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un , probabilmente in giugno, il leader del regime nordcoreano ha già ricevuto una delle massime personalità dell’amministrazione statunitense: il direttore della Cia Mike Pompeo, uno degli uomini più fidati del presidente americano e, se sarà confermato dal Congresso, nuovo segretario di ...

USA -Corea del Nord - Trump : forse incontro con Kim Jong-un a giugno - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l' incontro con il leader della Corea del Nord Kim Jong Un "avrà probabilmente luogo all'inizio di giugno o poco prima, ammesso che le cose vadano bene". Per l' incontro , ha detto Trump rispondendo ai giornalisti, sono in considerazione cinque potenziali luoghi. Sarà una vera opportunità di "risolvere un problema mondiale", ha detto Trump .Gli Usa hanno cominciato a parlare direttamente ...

Abe parte per gli USA per incontro con Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...