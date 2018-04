Usa | scorte petrolio giù di 1 | 1 mln barili | Wti a 68 dollari

Usa - in aumento le scorte di magazzino. Centrate le attese : Teleborsa, - Aumentano le scorte di magazzino delle imprese. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti , le scorte sono cresciute dello 0,6%, a 1.928,8 miliardi di dollari come a gennaio,...

Usa - aumentano oltre attese le scorte di magazzino : Accelera la crescita delle scorte di magazzino USA. Nel mese di febbraio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato un incremento dell'1% a 625,6 miliardi di dollari ...

Usa - scorte petrolio crescono a sorpresa. WTI in ribasso : Teleborsa, - crescono inaspettatamente le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ...

Cameriere licenziato fa caUsa : 'Non sono scortese - sono francese' - : E' accaduto in Canada. L'uomo è rivolto ad un tribunale di Vancouver accusando i suoi ex datori di lavoro di "discriminazione culturale"