Usa | motore in fiamme su un volo della Southwest | un morto

Esplode motore - un morto su Boeing Usa : 21.50 Una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite a bordo di un Boeing della SouthWest Airlines diretto da New York a Dallas. Forse in seguito a un'esplosione uno dei motori si è staccato durante il volo danneggiando un finestrino, le ali e la fusoliera. L'aereo è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Filadelfia. A bordo 143 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio.

RagUsa - rubano ciclomotore : arrestati due rumeni : Gli agenti della Polizia di Stato di Ragusa ieri sera hanno arrestato due rumeni per furto aggravato. Avevano rubato un ciclomotore.