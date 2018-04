: #ULTIMORA USA: Ucciso dalla polizia un afroamericano di 26 anni disarmato nel parcheggio di un supermercato 'Walmar… - NewsTG_ : #ULTIMORA USA: Ucciso dalla polizia un afroamericano di 26 anni disarmato nel parcheggio di un supermercato 'Walmar… - merdanellevene : RT @Lubamba_Redenta: @BarbieXanax Teoricamente no, gli afroamericani difficilmente possono risalire alle loro origini, in quanto la loro id… -

Lahaundisarmato di fronte a un supermercato di Barstow, a 2 ore da Los Angeles. La vittima, 26 anni, si chiamava Diante Yarber. E' stato raggiunto da circa 20 proiettili. In tutto gli agenti hanno sparato 30 colpi, che hanno ferito anche un'altra persona. Il fatto è avvenuto il 4 aprile.L'avvocato della famiglia Yarber annuncia denuncia contro la: "30 proiettili contro un auto piena di persone che non rappresentavano una minaccia per nessuno", ha scritto su Twitter.(Di mercoledì 18 aprile 2018)