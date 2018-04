Uomini e Donne | Sossio | ' La verità su Ida e Riccardo si saprà a breve'

Uomini e Donne | Anticipazioni Trono Classico | Nicolò pronto per la scelta : Martedì 17 aprile 2018 è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Ecco tutte le Anticipazioni, come di consueto, grazie al sito Isa e Chia e a Newsued.comUomini e Donne | Anticipazioni Trono Classico | Sara prosegui la letturaUomini e Donne | Anticipazioni Trono Classico | Nicolò pronto per la scelta ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/04 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un simpatico sipario di Tina vs. il microfono spento e con un filmato riassuntivo delle ultime vicende che hanno visto protagonisti Gemma e Giorgio. Dopo l’ultima puntata Gemma ha avuto il consueto sfogo con la Redazione e secondo Gianni la bionda torinese non dimenticherà mai Giorgio. Maria chiede a Piero di posizionare una seduta davanti a Gemma, c’è un nuovo ...

Uomini e Donne oggi - Ida e Riccardo sempre più distanti : Uomini e Donne oggi, Ida e Riccardo: i continui litigi separano i due protagonisti del trono over Continuano le discussioni a Uomini e Donne tra Ida e Riccardo del trono over. I due non riescono a trovare un punto d’incontro. Inizialmente sembrava andare tutto bene, ma la dama non si è mai pienamente fidata di […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Ida e Riccardo sempre più distanti proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : Francesco Chiofalo sul trono : Uomini e Donne Anticipazioni: Francesco Chiofalo sul trono a settembre Uomini e Donne è costantemente alla ricerca di novità e di personaggi in grado di raccogliere più pubblico possibile. L’ultima edizione di Temptation Island ha contribuito a rimpolpare le fila del trono Classico (un esempio è Sara Affi Fella attualmente tronista). Stando alle Anticipazioni offerte da Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, da settembre sul trono più ...

Uomini E DONNE/ Tina Cipollari spoglia Gemma Galgani : scontro trash dietro le quinte (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Gemma Galgani e Tina Cipollari a settembre troniste? Maria De Filippi ha pronto il "rischioso" colpo di scena(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Uomini e donne : la dama ripensa al 'gabbiano' - poi arriva Marco... : Gemma Galgani e Giorgio Manetti a Uomini e donne: la dama pensa ancora al cavaliere toscano? Per la torinese arriva in studio un nuovo corteggiatore toscano...(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:20:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Francesco Chiofalo tronista a settembre : anticipazioni Uomini e Donne nuovi tronisti: arriva Francesco Chiofalo, Lenticchio di Temptation Island? L’ultima stagione di Uomini e Donne deve ancora giungere a termine che già si sta pensando alla prossima, a quella in partenza da settembre 2018. Secondo quanto pubblicato da Nuovo Tv, la redazione di Maria De Filippi avrebbe già scelto il prossimo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Francesco Chiofalo tronista a ...

Registrazione Uomini e Donne / Anticipazioni : Maria De Filippi attacca in studio Mariano Catanzaro : Registrazione Uomini e Donne, oggi 17 aprile 2018 si registra il trono classico. Giordano Mazzocchi torna? Nicolò Brigante sceglie? Una sorpresa dai camerini...(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 14:25:00 GMT)

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico - Giordano torna e bacia Nilufar : Tante sorprese nella nuova registrazione del trono classico: il ritorno di Giordano, le amicizie famose di Lorenzo e Nicolò annuncia la sua scelta.

Uomini e Donne/ Sossio Aruta contro tutti sui social : "sarete ripagati con la stessa moneta" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani e Tina Cipollari a settembre troniste? Maria De Filippi ha pronto il "rischioso" colpo di scena(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 14:05:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - Gemma e Giorgio : nuovo round in studio! (18 aprile) : Uomini e Donne, Oggi 18 aprile 2018 in onda il Trono Over. Gemma Galgani torna a parlare di Giorgio Manetti. nuovo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:45:00 GMT)

Uomini e Donne : Maria De Filippi urla contro Mariano Catanzaro! : Maria De Filippi solitamente è conosciuta dai telespettatori per essere una persona tranquilla, ma quando si arrabbia sono guai! La signora Costanzo ha sbottato ed urlato contro Mariano Catanzaro a Uomini e Donne Classico. Cosa ha combinato il tronista napoletano? La verità! E’ emerso, durante le ultime registrazioni Uomini e Donne Classico che Maria De Filippi ha iniziato a sbraitare contro Mariano Catanzaro. Per quale motivo? Perchè la ...