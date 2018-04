Uomini e Donne Puntata di Oggi 19 aprile 2018 | forte litigio tra Gianni e Giorgio!

Uomini e Donne - Sossio : 'La verità su Ida e Riccardo si saprà a breve' Video : Nella puntata di oggi di #Uomini e Donne, Ida e Riccardo sono stati messi di nuovo a confronto. Ida rincorre Riccardo, che sembra invece fuggire. 'Mi sembra di sbattere su un muro di gomma', ha detto la Platano, frase alla quale è ta 'ennesima uscita dallo studio da parte del cavaliere. Tra loro, sempre l'ombra di Sossio Aruta che, nel frattempo, ha concesso una lunga intervista al settimanale ufficiale del programma, raccontando la sua verita'. ...

Uomini e Donne | Anticipazioni Trono Classico | Nicolò pronto per la scelta : Martedì 17 aprile 2018 è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Ecco tutte le Anticipazioni, come di consueto, grazie al sito Isa e Chia e a Newsued.comUomini e Donne | Anticipazioni Trono Classico | Sara prosegui la letturaUomini e Donne | Anticipazioni Trono Classico | Nicolò pronto per la scelta ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/04 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un simpatico sipario di Tina vs. il microfono spento e con un filmato riassuntivo delle ultime vicende che hanno visto protagonisti Gemma e Giorgio. Dopo l’ultima puntata Gemma ha avuto il consueto sfogo con la Redazione e secondo Gianni la bionda torinese non dimenticherà mai Giorgio. Maria chiede a Piero di posizionare una seduta davanti a Gemma, c’è un nuovo ...

Uomini e Donne oggi - Ida e Riccardo sempre più distanti : Uomini e Donne oggi, Ida e Riccardo: i continui litigi separano i due protagonisti del trono over Continuano le discussioni a Uomini e Donne tra Ida e Riccardo del trono over. I due non riescono a trovare un punto d’incontro. Inizialmente sembrava andare tutto bene, ma la dama non si è mai pienamente fidata di […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Ida e Riccardo sempre più distanti proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : Francesco Chiofalo sul trono : Uomini e Donne Anticipazioni: Francesco Chiofalo sul trono a settembre Uomini e Donne è costantemente alla ricerca di novità e di personaggi in grado di raccogliere più pubblico possibile. L’ultima edizione di Temptation Island ha contribuito a rimpolpare le fila del trono Classico (un esempio è Sara Affi Fella attualmente tronista). Stando alle Anticipazioni offerte da Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, da settembre sul trono più ...

Uomini E DONNE/ Tina Cipollari spoglia Gemma Galgani : scontro trash dietro le quinte (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Gemma Galgani e Tina Cipollari a settembre troniste? Maria De Filippi ha pronto il "rischioso" colpo di scena(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Uomini e donne : la dama ripensa al 'gabbiano' - poi arriva Marco... : Gemma Galgani e Giorgio Manetti a Uomini e donne: la dama pensa ancora al cavaliere toscano? Per la torinese arriva in studio un nuovo corteggiatore toscano...(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:20:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Francesco Chiofalo tronista a settembre : anticipazioni Uomini e Donne nuovi tronisti: arriva Francesco Chiofalo, Lenticchio di Temptation Island? L’ultima stagione di Uomini e Donne deve ancora giungere a termine che già si sta pensando alla prossima, a quella in partenza da settembre 2018. Secondo quanto pubblicato da Nuovo Tv, la redazione di Maria De Filippi avrebbe già scelto il prossimo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Francesco Chiofalo tronista a ...

Registrazione Uomini e Donne / Anticipazioni : Maria De Filippi attacca in studio Mariano Catanzaro : Registrazione Uomini e Donne, oggi 17 aprile 2018 si registra il trono classico. Giordano Mazzocchi torna? Nicolò Brigante sceglie? Una sorpresa dai camerini...(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 14:25:00 GMT)

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico - Giordano torna e bacia Nilufar : Tante sorprese nella nuova registrazione del trono classico: il ritorno di Giordano, le amicizie famose di Lorenzo e Nicolò annuncia la sua scelta.

Uomini e Donne/ Sossio Aruta contro tutti sui social : "sarete ripagati con la stessa moneta" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani e Tina Cipollari a settembre troniste? Maria De Filippi ha pronto il "rischioso" colpo di scena(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 14:05:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - Gemma e Giorgio : nuovo round in studio! (18 aprile) : Uomini e Donne, Oggi 18 aprile 2018 in onda il Trono Over. Gemma Galgani torna a parlare di Giorgio Manetti. nuovo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:45:00 GMT)