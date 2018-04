Uomini e Donne Gemma e Tina insieme sul trono? Pronto il colpo di Maria De

Uomini e Donne : il bacio infuocato e la scelta vicina Video : Non sono mancati colpi di scena nella registrazione del Trono Classico di #Uomini e Donne che si è tenuta oggi. Gli animi sono accesi, visti gli ultimi litigi che hanno caratterizzato la puntata odierna. Marta Pasqualato ha lasciato per l'ennesima volta lo studio, mentre tra Sara e Lorenzo c'è stata ancora alta tensione. Brutto colpo anche per Nilufar, preoccupata per il disinteresse di Giordano. Andiamo a scoprire cosa è successo subito ...

Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro nella bufera : un flop per la De Filippi? Ultima possibilità (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mentre scocca il primo bacio tra Nilufar Addati e Giordano, Mariano Catanzaro continua a non far breccia nel pubblico...(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne : Maria De Filippi sbotta contro Mariano Catanzaro : Maria De Filippi attacca Mariano Catanzaro: “Sei finto!” A Uomini e Donne il confine tra genuinità e finzione è molto labile. Da quando il programma di Maria De Filippi ha acquisito un successo di pubblico così grande, il pericolo che i tronisti e i corteggiatori intenti rispettivamente a trovare e corteggiare la persona ideale siano falsi e interessati solo al business cresce in maniera esponenziale. Maria De Filippi ne ha ...

Maria De Filippi contro Mariano Catanzaro a Uomini e Donne : “Tu sei finto!” : Maria De Filippi sbotta contro Mariano Catanzaro nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne: “Tu sei finto!” I fan di Uomini e Donne lo sanno: Maria De Filippi raramente perde la calma ma, quando succede, la conduttrice riesce sempre ad andare dritta al punto senza peli sulla lingua. Oggi, stando a quanto riportato […] L'articolo Maria De Filippi contro Mariano Catanzaro a Uomini e Donne: “Tu sei ...

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico - 17 aprile : Giordano è tornato - Nicolò sceglie : Registrazione Uomini e Donne, oggi 17 aprile 2018 si registra il Trono Classico. Giordano Mazzocchi torna? Nicolò Brigante sceglie? Una sorpresa dai camerini...(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 21:20:00 GMT)

Uomini e Donne news - scelta Nicolò Brigante : rivelata la data : Uomini e Donne news: ecco quando verrà registrata la scelta di Nicolò Brigante La fine del trono di Nicolò Brigante è quasi vicina e, a conferma di ciò, sono arrivate anche le ultime anticipazioni di Uomini e Donne pubblicate dal sito ilvicolodellenews.it. Come scritto in un loro ultimo post, infatti, pare che durante la registrazione del Trono […] L'articolo Uomini e Donne news, scelta Nicolò Brigante: rivelata la data proviene da Gossip ...

Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 17 aprile 2018 : ...

Uomini e Donne - Sara e Lorenzo si sono baciati : le anticipazioni : Uomini e Donne, Trono Classico ultima registrazione: c’è stato il bacio tra Sara e Lorenzo Primo bacio tra Sara e Lorenzo a Uomini e Donne. È successo nell’ultima registrazione del Trono Classico, durante un’esterna organizzata dalla tronista in occasione del compleanno del corteggiatore. Come riporta il Vicolo delle News, l’ex protagonista di Temptation Island ha […] L'articolo Uomini e Donne, Sara e Lorenzo si ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 17/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nilufar. Aveva chiesto alla produzione di chiamare Giordano al telefono, ma non risponde. Luigi vorrebbe provare per capire se a lui risponde, ma Maria gli dice che forse è meglio se prima guarda l’esterna di Nilufar con Nicolò. Nell’esterna Nilufar trova una sorpresa, sono delle tele nascoste sotto dei drappi. Su ognuna Nicolò ha scritto dei suoi pensieri che descrivono le emozioni che prova ...

Uomini e Donne anticipazioni : Giordano è tornato e ha baciato Nilufar : anticipazioni Uomini e Donne: Nilufar e Giordano si sono baciati nell’ultima registrazione Giordano è tornato a Uomini e Donne! Dopo una lunga assenza il corteggiatore ha deciso di perdonare Nilufar Addati per il bacio con Nicolò Ferrari e di dare una seconda chance al loro rapporto. Nel corso dell’ultima registrazione Nilufar e Giordano si sono […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Giordano è tornato e ha baciato ...

REGISTRAZIONE Uomini E DONNE/ Trono Classico - 17 aprile : Marta Pasqualato non torna? La prova : REGISTRAZIONE UOMINI e DONNE, oggi 17 aprile 2018 si registra il Trono Classico. Giordano Mazzocchi torna? Nicolò Brigante sceglie? Una sorpresa dai camerini...(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:51:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 18 aprile 2018 : Giorgio è diventato un tarlo per Gemma! : A Uomini e Donne Over non sono mancati momenti di grande tensione. Gemma non riesce a dimenticarsi di Giorgio e non fa altro che parlare di lui. Tra Ida e Riccardo, nuovi problemi! Uomini e Donne Gemma Galgani ricorda i bei momenti che furono trascorsi con Giorgio Manetti! Maria De Filippi saluta i presenti in studio ed in particolare i tre opinionisti. La conduttrice entra nel vivo della Puntata Uomini e Donne Over mostrando un filmato di ...

“Nessuno…”. UeD : Tina affonda Kikò! Tutto in diretta “Nessuno…”. Uomini e Donne : Tina Cipollari affonda Kikò Nalli! Tutto in diretta : pubblico in studio e a casa a bocca aperta. Lo hanno sentito tutti - lei poi non ha fatto una piega. Forte e chiaro il messaggio… : Tina Cipollari continua il suo percorso di come tronista a ‘Uomini e Done’. Sta conoscendo i vari corteggiatori che si propongono e tra una stretta di mano e un abbraccio non disdegna di lanciare qualche frecciaTina all’ex marito, l’hair stylist Chicco Nalli. Come è noto, i due hanno divorziato da poco dopo una lunga crisi. Nell’ultima puntata del Trono Classico, un corteggiatore è arrivato nel programma dichiarando alla Vamp: ...

Uomini e Donne - Nicolò e Virginia volano a Parigi - Marta va su tutte le furie e abbandona : Un'esterna romantica tra Nicolò e Virginia manda Marta su tutte le furie al punto che la corteggiatrice sceglie di abbandonare lo studio di Uomini e Donne. Uomini e Donne, Nilufar...