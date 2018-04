Un’analisi della letteratura conferma l’efficacia dell’immunoterapia specifica per curare

fondazioneserono

(Di mercoledì 18 aprile 2018) I vaccini antiallergici sono efficaci nella cura di varie forme di allergia ma continuano a essere sottoutilizzati. Una revisionescientifica hatodi questo trattamento nel ridurre la necessità di assumere a lungo termine farmaci per l’asma. Le soluzioni terapeutiche per l’asma allergico comprendono un ventaglio di approcci che va dall’evitare il contatto con gli allergeni, a volte difficile da applicare, all’assunzione di farmaci per contrastare i sintomi con i quali l’asma si manifesta, all’immunoterapia. Quest’ultimo trattamento, pur avendo ampiamente dimostrato la sua efficacia ed essendo consigliato nelle Linee Guida, continua a essere poco utilizzato in generale e, in particolare, nella popolazione pediatrica. Rice e colleghi hanno eseguito una revisione sistematicadedicata ale alla sicurezza ...