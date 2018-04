Una volata thrilling tra Como e Gozzano

“Mia figlia!”. Terribile incidente - muore a 3 anni. Strazio e dolore per Una vita troppo presto volata in cielo. Un botto sordo poi solo urla e lacrime : Erano da poco passate le 20.30. Doveva essere un sabato sera di gioia. Risate, quattro chiacchiere, i sogni e i pensieri per domani. E invece no. Il destino ha deciso diversamente e la gioia si è trasformata in pianto. lacrime amarissime. Un incidente e la vita di un piccolina di 3 anni appena stroncata per sempre. Succede a Uzzano, in provincia di Pistoia. La dinamica dovrà essere ricostruita dalle forze dell’ordine, ma, scrive La ...

Juve - Una volata scudetto di... qualità : TORINO - Il pressure test contro il Milan è stato superato. Così come la prova in esterna a Benevento, in un campo che si è comunque rivelato molto meno amico di quanto si potesse immaginare alla ...

Dallo scudetto alla coda parte Una volata mai vista : Tagliate fuori solo 4 squadre su 20. Napoli e Inter uniche big senza coppe e sempre vincenti dopo le soste per le Nazionali Si riparte, per l'ultima volta. E, per la prima e unica nella stagione, oggi ...

Maria Elena Boschi - Maria Teresa Meli : 'Lei presidente della commissione Rai è Una cavolata' : ' Maria Elena Boschi alla vigilanza Rai? Una cavolata palese'. Maria Teresa Meli, ospite a Omnibus, su La7 , smentisce un retroscena su un accordo per far eleggere la sottosegretaria alla presidenza ...

“La morte insopportabile”. Il dolore è infinito. La bellissima showgirl scrive alla figlia volata in cielo troppo presto. Una foto bellissima in cui la vita sorrideva ancora : “Sei la mia unica ragione di vita” : Un dolore straziante che nessuna madre potrebbe mai dimenticare. La morte di un figlio è una fitta che segue per tutta la vita. Il 21 marzo è una data importante, è l’inizio della primavera ma è anche il giorno in cui è nata 4 anni fa la figlioletta che Claudia Galanti ha avuto dall’ex marito Arnaud Mimran. La piccola è morta a soli 9 mesi a causa di un batterio: un destino terribile. Proprio nel giorno della sua nascita la madre ha ...

Milano-Sanremo 2018 : Sonny Colbrelli ci crede. Ma non potrà attendere Una volata di gruppo : Dopo un primo anno di adattamento al World Tour, tra le fila della Bahrain-Merida, Sonny Colbrelli è pronto ad affrontare la seconda campagna della grandi Classiche, che prenderà il via nella giornata di sabato con la Milano-Sanremo. Proprio alla Classicissima il bresciano aveva conquistato un ottimo sesto posto nel 2014 ancora in maglia Bardiani, che ne aveva fatto intravedere ottime potenzialità in questo tipo di corse. Le caratteristiche di ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Marcel Kittel torna a ruggire in Una volata che offre poche risposte : Insomma, fino ad oggi non aveva ancora vinto ma di certo non ce lo eravamo dimenticato. Marcel Kittel è e rimane il più forte velocista del gruppo, dotato di una potenza che nessuno degli altri corridori, nemmeno tra gli uomini-jet, possiede. La frazione di oggi alla Tirreno-Adriatico 2018, però, ha dimostrato quanta differenza possa fare il treno, che ha condotto perfettamente il tedesco per la prima volta in stagione, in una volata. Il ...