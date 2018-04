Un napoletano al Grande Fratello | ecco Gigimario Favoloso | fidanzato famoso

“Un cuore così”. Cannavacciuolo superstar. Ospite di C’è Posta per Te lo chef napoletano non smentisce la fama della sua grande generosità. Ecco il gesto che commuove Maria De Filippi : Chiusura col botto per Maria De Filippi che nell’ultimo appuntamento stagionale di C’è Posta per Te conta la presenza di due stelle della cucina (e ormai idoli conclamati della televisione), Carlo Cracco e Antonino CannavacciuloA chiamarli in studio Gennaro, preoccupato per la madre: “Voglio la mia mamma di prima, voglio rivederti ai compleanni, voglio che ritorni al mare. Abbiamo perso nostro padre e non voglio perdere anche ...

"MAEBA" - MINA E PAOLO CONTE/ Duetto in napoletano per il grande ritorno della "regina" : Esce alla vigilia dei asuoi 78 anni il nuovo disco di MINA, appuntamento annuale da non perdere per i suoi fan, intitolato "Maeba" contiene un Duetto in napoletano con PAOLO CONTE