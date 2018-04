Un leak mostra i dettagli del nuovo sistema di avatar per Xbox One

I Motorola Moto E5 e Moto E5 Plus si mostrano in nuove immagini leaked : Alcune nuove immagini leaked dei Motorola Moto E5 e Moto E5 Plus ci suggeriscono che i due smartphone dovrebbero vantare un design quasi identico L'articolo I Motorola Moto E5 e Moto E5 Plus si mostrano in nuove immagini leaked proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Lite si mostra in blu in una nuova foto leaked : Huawei P20 Lite, il piccolo della nuova generazione di smartphone del produttore, è protagonista di una foto dal vivo, che ci mostra la sua versione blu L'articolo Huawei P20 Lite si mostra in blu in una nuova foto leaked è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ2 - @evleaks ci mostra il render stampa del primo full screen Sony : Ancora una volta è @evleaks, al secolo Evan Blass, a mostrarci in anteprima i primi render stampa di Sony Xperia XZ2, che dovrebbe essere presentato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. L'articolo Sony Xperia XZ2, @evleaks ci mostra il render stampa del primo full screen Sony è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.