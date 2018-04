Un 25enne tenta il suicidio a Roma I vigili del fuoco lo mettono in salvo mentre

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 aprile 2018) È salito al sesto piano di un palazzo in zona piazza Bologna a, minacciando di suicidarsi. Il protagonista è un ragazzo di 25 anni. Dopo le chiamate dei vicini di casa, sono intervenuti idele la polizia. Che, con un gesto miracoloso, hanno afferrato il giovane e l'hanno messo in.Le immagini del salvataggio sono state registrate dai vicini di casa e pubblicate su Facebook. Il fatto è avvenuto alle 19.40 circa del 17 aprile, in una zona frequentata e abitata da studenti universitari. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno spinto ilal gesto estremo.Sul posto sono intervenute due squadre deidele la polizia che hanno tranquillizzato il ragazzo, per poi affidarlo al personale medico del 118.