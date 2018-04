Busto Arsizio - controsoffitto crollato in scuola elementare/ Ultime notizie : terrore in classe - 3 bimbe ferite : Busto Arsizio, crollato controsoffitto nella scuola elementare De Amicis: terrore in classe e spavento, solo tre bimbe ferite per fortuna. "La sicurezza prima di tutto" spiega il sindaco(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:10:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : morti amianto Olivetti - processo Appello “De Benedetti assolto perchè..” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: processo Olivetti per morti d'amianto, tutti assolti in Appello i condannati in primo grado. Salvi i fratelli De Benedetti e Corrado Passera(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:33:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Ape volontaria - la clausola di decadenza di cui nessuno parla (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Ape volontaria, la clausola di decadenza di cui nessuno parla. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di ogig, 18 aprile(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 17:52:00 GMT)

Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale / Ultime notizie : Barbareschi - “Impossibile rinunciare a lui!” : Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale, ma denunce “tardive”: inchiesta verso archiviazione. Le Ultime notizie: nei prossimi giorni la decisione sul procedimento(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:26:00 GMT)

Riforma pensioni/ Vitalizi - incontro tra Boeri e Fico (Ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Vitalizi, incontro tra Tito Boeri e Roberto Fico. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di ogig, 18 aprile(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 14:51:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Inps - per Ape volontaria presentate 1.736 domande (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Inps, per Ape volontaria presentate 1.736 domande. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di ogig, 18 aprile(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 12:16:00 GMT)

Fausto Brizzi indagato per violenza/ Ultime notizie : denunce “tardive” - inchiesta verso archiviazione : Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale, ma denunce “tardive”: inchiesta verso archiviazione. Le Ultime notizie: nei prossimi giorni la decisione sul procedimento(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 10:34:00 GMT)

Firenze - incidente stradale in viale Giovine Italia/ Ultime notizie : furgone travolge una bici - morto 34 enne : Firenze, incidente stradale in viale Giovine Italia: furgone travolge una bici, morto 34 enne. Le Ultime notizie: carambola tra furgoni a Roma, lunghe code e traffico in tilt(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 10:13:00 GMT)

Corea del Nord - incontro segreto Pompeo-Kim Jong un/ Ultime notizie : dal trattato di pace al disgelo atomico? : Corea del Nord, incontro segreto Pompeo-Kim Jong un: dal trattato di pace al disgelo atomico? Questa la strategia di Trump, pronto a coinvolgere Corea del Sud e Giappone(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 09:40:00 GMT)

Riforma pensioni/ Il consiglio di Damiano a Martina (Ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Il consiglio di Cesare Damiano a Maurizio Martina. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 18 aprile(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 09:24:00 GMT)