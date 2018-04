Ue | ok nuove norme sui rifiuti | meno discariche e più differenziata

Mea culpa Zuckerberg : «Sì a nuove norme sulla privacy ma non siamo un monopolio» : Zuckerberg ha ascoltato con calma le accuse, promesso riforme e senso di responsabilità in futuro e ammesso “errori. Non abbiamo avuto un approccio sufficientemente ampio alla nostra responsabilità”. Al centro della polemica ha messo se stesso: “è stato un mio errore e me ne scuso”. ?Davanti ai senatori statunitensi il Ceo di Facebook ha negato la vendita di dati degli utenti a soggetti attivi nella pubblicità...

Divorzio - nuove norme : assegno alla moglie - arresto se non si paga : L?assegno di mantenimento a moglie e figli è obbligatorio, in ogni caso. Anche con un provvedimento provvisorio di separazione tra i coniugi. E se il marito non paga rischia il carcere...

Carcere per padri divorziati che non pagano assegno di mantenimento/ nuove norme con l'art. 570 bis : Carcere per padri divorziati che non pagano assegno di mantenimento: a partire da oggi, venerdì 6 aprile 2018, entra in vigore l'articolo 570 bis del codice penale

Commissione Ue propone nuove norme per tassare attività digitali : , askanews, La Commissone europea ha presentato, oggi a Bruxelles, due proposte legislative distinte con l'obiettivo di conseguire una tassazione più equa nell'Ue per le attività dell'economia ...

Botcoin - nuove norme verranno discusse al prossimo G20 : Il paese asiatico, secondo quanto riporta Efe, solleverà la questione per la discussione durante il vertice del G20, che riunirà i ministri dell'Economia e delle Finanze e i presidenti delle Banche ...

Crediti deteriorati - nuove norme Ue : 'Rischi coperti entro 2-8 anni' : Ci sono anche accantonamenti per i prestiti di nuova emissione a rischio di diventare Crediti deteriorati "Npl" , entro due anni per quelli senza collaterale e entro otto per gli altri, tra le norme ...

Ocse : nuove norme contro evasione estero : 23.20 Pronta la stretta dell'Ocse contro l' occultamento dei patrimoni all'estero. L'organizzazione ha pubblicato i modelli per l'invio obbligatorio alle autorità tributarie di schemi che potrebbero impedire di risalire all'identità dei titolari di fondi o trust. Si tratta, secondo il Mef, "di un passaggio cruciale per rendere efficaci gli sforzi internazionali di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale", che dà seguito alle indicazioni ...

Prodotti agricoli biologici - Governo introduce nuove norme per la regolazione del settore : Teleborsa, - Via libera dal Consiglio dei Ministri a un decreto legislativo che introduce nuove norme volte all'armonizzazione, alla razionalizzazione e alla regolazione del sistema dei controlli e di ...

NTC - pubblicate in Gazzetta le nuove norme tecniche per le costruzioni : Sono state finalmente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale di ieri le nuove NTC che entreranno in vigore dal prossimo 21 marzo. Le nuove norme tecniche per le costruzioni consistono in un decreto di 3 articoli accompagnate da un allegato suddiviso in 12 capitoli che contiene le nuove regole (Leggi il decreto delle NTC pubblicato in Gazzetta). Attesa a breve la Circolare esplicativa sull’applicazione delle nuove NTC. NTC, ecco le novità del ...