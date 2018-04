UE | Coldiretti | Grana con gli occhi a mandorla dall’intesa col Giappone

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Via libera dalal Parmesan, dall’Amarone al Greco di Tufo fino a molte altre tipicità dagli, ma ilpotrà usare senza limiti anche i termini Romano o Bologna e, per i prossimi sette anni, addirittura produrre e vendere Asiago, Fontina e Gorgonzola. E’ quanto denuncia lasugli effetti dell’accordo di libero cambio tra Unione Europea eche, come prevedibile, ricalca le condizioni già concesse nell’’accordo di libero scambio con il Canada (Ceta) che deve essere ancora essere ratificato dal Parlamento italiano dove ora sembra esserci una ampia maggioranza trasversale di contrari. L’aggravante nel caso delè che non ci sarà una ratifica dei parlamenti nazionali ma solo a livello europeo di un accordo che – sottolinea la– prevede infatti la protezione di appena 18 indicazioni geografiche italiane ...