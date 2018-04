U&D | Maria De Filippi contro il tronista Mariano Catanzaro | «Finto e impostato Per

News U&D - Tina nei guai con Maria De Filippi : la richiesta choc a Mediaset Video : Oggi ritorniamo a parlare di ''Uomini e Donne'. Infatti nella puntata del 16 marzo, è andato in onda il trono over, che ha visto protagoniste, come sempre, Gemma Galgani e #Tina Cipollari: quest'ultima, dopo il gesto della bottiglietta d'acqua svuotato in testa alla torinese, ha spiazzato tutti con un gesto a dir poco clamoroso suscitando la rabbia del pubblico, che ha deciso di fare un appello a Maria De Filippi. Uomini e donne News: Tina ...

News U&D - Tina nei guai con Maria De Filippi : la richiesta choc a Mediaset : Oggi ritorniamo a parlare di ''Uomini e Donne'. Infatti nella puntata del 16 marzo, è andato in onda il trono over, che ha visto protagoniste, come sempre, Gemma Galgani e Tina Cipollari: quest'ultima, dopo il gesto della bottiglietta d'acqua svuotato in testa alla torinese, ha spiazzato tutti con un gesto a dir poco clamoroso suscitando la rabbia del pubblico, che ha deciso di fare un appello a Maria De Filippi. Uomini e donne News: Tina ...

U&D - per Jeremias Rodriguez rispedito a casa : 'La richiesta poco gradita che ha fatto arrabbiare Maria De Filippi' : MILANO - Jeremias Rodriguez 'rimandato' a ' Uomini e donne '. Come ' Leggo.it ' aveva anticipato, il fratello minore di Belen, uscito dall'ultima edizione del GF vip era pronto a sedersi sul trono del ...

U&D : Mariano Catanzaro - baci bollenti e polemiche social - Lorenzo tronista? Video : Tris di baci per #Mariano Catanzaro e polemiche social. Il tronista è stato protagonista di tre esterne focose nel corso della puntata del trono classico di Uomini e Donne [Video] del 13 febbraio. Il napoletano ha comunicato di aver diviso le esterne in capitoli ed ha invitato le corteggiatrice a rle con attenzione. Roberta si improvvisa analista e chiede al ventiquattrenne di raccontare le sue sensazioni mentre Marilisa si fa trovare in teatro ...

U&D - Gemma Galgani opinionista? La clamorosa decisione di Maria De Filippi : FUNWEEK.IT - Maria De Filippi continua a tenere alto il buon nome di Uomini e Donne e a tenersi buone le due primedonne del dating show di Canale 5, Tina Cipollari e Gemma Galgani, che presto ...

U&D - non era mai successo prima : Mariano Catanzaro e il bacio più lungo di sempre : FUNWEEK.IT - Le ultimissime notizie sul talk dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che Mariano Catanzaro e la bella corteggiatrice Federica Pattacini si sono scambiati quello che Tina Cipollari ...

Mariano Catanzaro contestato per la reazione avuta con Ida a U&D : Uomini e Donne: i fan giudicano male Mariano Catanzaro e difendono Ida Tufano Oggi è andata in onda la prima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne, e le polemiche si sono sprecate. Cosa è successo? Il tronista Mariano Catanzaro, appena ha scoperto in esterna che la sua corteggiatrice Ida Tufano è uscita anche con il suo rivale Nicolò Brigante, ha perso le staffe. Difatti il ragazzo ha dichiarato immediatamente di non aver ...

Trono Over U&D : la Cipollari fa un annuncio che spiazza Maria De Filippi : Continua senza sosta la programmazione di "Uomini e Donne". Dopo i primi due appuntamenti settimanali dedicati al Trono Classico, nei quali i telespettatori hanno assistito a delle incredibili eliminazioni e a due gravi segnalazioni, è stato il turno del parterre senior. Rispetto alle altre volte la puntata si è aperta con un filmato dedicato a Domenico, il signore che ha una forte attrazione per Tina. Il video conteneva la giornata tipo del ...

U&D - il saluto a Valentina Dallari in studio - Mariano commosso : 'le voglio bene' Video : Valentina Dallari torna a far parlare di se all'interno dello studio Mediaset di #Uomini e donne ma, questa volta, le voci chiacchierate sull'ex tronista non la ritraggono in una delle migliori situazioni salutari. Valentina Dallari come gia' moltissimi di voi sapranno è in terapia presso una clinica specializzata per la propria riabilitazione fisica ma soprattutto psichica. L'ex tronista del trono classico [Video]soffre di un'importante ...

Trono Classico U&D : c’è già la scelta di Mariano Catanzaro Video : Gran parte dei telespettatori del dating show Uomini e Donne [Video] sono soddisfatti del Trono di #Mariano Catanzaro. Nonostante siano passate solo due settimane dall'inizio della sua nuova avventura televisiva, i fan del programma Mediaset hanno espresso le proprie preferenze sulle corteggiatrici arrivate in studio per l'esuberante partenopeo. Nella puntata andata in onda mercoledì 7 febbraio sono state trasmesse le sue prime 3 esterne e il ...