Ucciso in casa fidanzata | 4 condanne

Ucciso casa fidanzata - condanne famiglia : 16.41 Una condanna per omicidio volontario a 14 anni e 3 condanne a 3 anni per omicidio colposo. Questa la conclusione del processo di primo grado per l'omicidio del ventenne Marco Vannini,Ucciso con un colpo d'arma da fuoco in casa della fidanzata a Ladispoli, vicino a Roma il 18 maggio 2015. La condanna più pesante è per il padre della fidanzata della vittima, Antonio Ciontoli: 3 anni sono stati dati a sua moglie e ai due figli, Martina e ...

Salerno - 47enne accusato di stalking travolto e Ucciso da un’auto sotto casa della sua vittima : spunta pista passionale : Un uomo di 47 anni, una camionista originario di Salerno, è stato investito e ucciso la notte scorsa in via Fluminate, nella zona periferica di Nocera Inferiore, da una persona a bordo di un’autovettura. Il corpo del 47enne sarebbe stato trascinato per trenta metri in retromarcia prima di finire intrappolato tra la macchina e il muro di una casa in cui vivrebbe una donna con la quale l’investito, in precedenza, aveva avuto una relazione e per la ...

Ucciso nel Milanese a dicembre - arrestato un vicino di casa : “Puliva l’auto con l’acqua condominiale” : Ucciso nel Milanese a dicembre, arrestato un vicino di casa: “Puliva l’auto con l’acqua condominiale” Ucciso nel Milanese a dicembre, arrestato un vicino di casa: “Puliva l’auto con l’acqua condominiale” Continua a leggere

TRIESTE - ANZIANO Ucciso IN CASA : LA MOGLIE CONFESSA/ Ultime notizie - Fulvio Visintin accoltellato nel salotto : TRIESTE, morto ANZIANO 73enne accoltellato nel salotto di CASA: arrestata la MOGLIE che ha CONFESSAto il delitto il giorno di Pasqua. Movente, arma del delitto e lite per futili motivi(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 14:33:00 GMT)

Milano - 11 luglio 1979 : l'eroe borghese Giorgio Ambrosoli Ucciso sotto casa : La sera dell'11 luglio 1979, l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, rientrò a casa, in via Morozzo della Rocca 1, poco prima di ...