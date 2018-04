: Ucciso in casa della fidanzata, condannato il padre a 14 anni e la figlia a 3 La madre... - Corriere : Ucciso in casa della fidanzata, condannato il padre a 14 anni e la figlia a 3 La madre... - TgrVeneto : A #Badia #Polesine, inaugurata la #Casa della #Cultura e della #Legalità. E' in un edificio confiscato a un mafioso… - RaiNews : Il mondo attende con il fiato sospeso la decisione di Trump, se risponderà con un'azione militare al pesante bombar… -

Una condanna per omicidio volontario a 14 anni e 3a 3 anni per omicidio colposo. Questa la conclusione del processo di primo grado per l'omicidio del ventenne Marco Vannini,con un colpo d'arma da fuoco indellaa Ladispoli, vicino a Roma il 18 maggio 2015. La condanna più pesante è per il padre delladella vittima, Antonio Ciontoli: 3 anni sono stati dati a sua moglie e ai due figli, Martina e Federico. Assolta invece ladi Federico Ciontoli.(Di mercoledì 18 aprile 2018)