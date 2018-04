Turchia | Usa | liberate pastore o possibili misure

Turchia ribadisce ruolo di intermediario tra USA e Russia sulla crisi siriana - : "La Turchia a tutti i livelli ha condannato l'attacco chimico a Douma e chiaramente ha espresso la sua posizione. Il nostra presidente Tayyip Erdogan ha avuto colloqui con i presidenti Trump e Putin. ...

Attacco Siria - Israele e Turchia con Usa : 13.35 Israele definisce "legittima" l'azione militare degli Stati Uniti in Siria,affermando che il regime di Damasco continua le sue "azioni mortali". Lo ha affermato un funzionario dello Stato ebraico che ha voluto restare anonimo. Il placet all'operazione militare di Usa, Gran Bretagna e Francia contro la Siria arriva anche dalla Turchia. Il ministero degli Esteri di Ankara parla infatti in una nota di Attacco "appropriato".

Cremona - Alessandro Fiori scomparso in Turchia/ Ultime notizie Istanbul - usato bancomat - giallo sul cellulare : Turchia, italiano scomparso a Istanbul: Alessandro Fiori, 33enne della provincia di Cremona, nessuna notizia da due settimane. L'appello del padre alla tv turca e l'avvio delle indagini.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:51:00 GMT)

USA : senatori propongono sanzioni contro Turchia per acquisti armi russe - : "La nostra lettera si riferisce concretamente ai negoziati tra Russia e alcuni paesi per l'acquisto dei sistemi antiaerei missilistici russi S-400, e se questo tipo di transazioni possano provocare ...

Tutti contro tutti : Turchia pronta a rompere con Usa e sulla spia avvelenata Mosca litiga con Londra : La tensione tra Regno Unito e Russia è salita dopo che la May ha puntato il dito contro Mosca per l'avvelenamento di Sergei Skripal e della figlia Yulia.

Pace mondiale in bilico - sulla spia avvelenata Mosca litiga con Londra - Turchia pronta a rompere con gli Usa : Nervi sempre più tesi tra potenze mondiali. Il ministero degli Esteri russo ha convocato l'ambasciatore britannico a Mosca, Laurie Bristow, sulla vicenda del tentato omicidio dell'ex spia russa in ...

Turchia - rapporti con Usa vicini rottura : ANSA, - MOSCA, 13 MAR - Le relazioni fra la Turchia e gli Stati Uniti sono vicine "al punto di rottura". Così il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, nel corso di una lezione all'Istituto ...

Turchia : preparavano attacco ambasciata Usa - arrestati 4 Isis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

USA vietano a Kiev di costruire razzi per Turchia - : Secondo l'agenzia gli USA si sono intromessi nello sviluppo del progetto già due anni fa, durante le fasi attive di negoziati tra Ankara e Kiev per una cooperazione tecnico-militare. In particolare si ...

Siria - Usa : 'Uso di armi chimiche da Turchia è molto improbabile' : Gli Stati Uniti ritengono "altamente improbabile" l'utilizzo di armi chimiche da parte della Turchia contro i curdi. Lo scrive la Associated Press citando una fonte della Casa Bianca. Nelle scorse ore ...

Curdi - Usa non crede a uso gas Turchia : 01.28 Gli Stati Uniti ritengono che sia "altamente improbabile" l'utilizzo di armi chimiche da parte della Turchia contro i Curdi. Lo scrive la Associated Press citando una fonte della Casa Bianca. Nelle scorse ore due medici che operano nel principale ospedale nell'enclave curdo di Afrin avevano riferito alla Associated Press che sei persone sono in cura presso la struttura sanitaria con sintomi da intossicazione, sono tate ricoverate venerdì ...