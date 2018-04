Turchia | stato d' emergenza prolungato di altri 3 mesi

I servizi segreti turchi hanno arrestato e riportato in Turchia 80 cittadini sospettati di legami con il movimento di Fethullah Gülen : I servizi segreti turchi attivi in diciotto diversi paesi hanno arrestato 80 cittadini sospettati di avere legami con il movimento di Fethullah Gülen – il religioso che il governo ritiene responsabile del tentato colpo di stato del 2016 – e The post I servizi segreti turchi hanno arrestato e riportato in turchia 80 cittadini sospettati di legami con il movimento di Fethullah Gülen appeared first on Il Post.

Turchia - ASSISTENTE RICERCATORE SPARA IN UNIVERSITÀ/ 4 morti a Eskisehir : killer arrestato - legami con Gulen? : TURCHIA, SPARAtoria nell'UNIVERSITÀ Osmangazi a Eskisehir: ultime notizie, killer ha ucciso 4 persone, salvo per miracolo il rettore. Non è terrorismo, ASSISTENTE RICERCATORE è l'attentatore(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:20:00 GMT)

Italiano trovato morto in Turchia - era stato ricoverato in ospedale : Emergono nuove informazioni sul caso di Alessandro Fiori, il manager di 33 anni di Cremona scomparso il 13 marzo a Istanbul e trovato morto con il cranio fracassato giovedì. Il 15 marzo, cioè il giorno successivo a quello del ritrovamento dei documenti e del telefonino in un cestino della spazzatura, Fiori era stato ricoverato in un ospedale. Lo hanno ripreso le telecamere del nosocomio anche se al momento non ci sono dettagli sul ricovero.

Il 33enne italiano scomparso in Turchia due settimane fa è stato trovato morto a Istanbul : È stato trovato a Istanbul il corpo di Alessandro Fiori, il 33enne italiano che era scomparso in Turchia due settimane fa. Fiori è stato trovato nella zona del porto con il cranio fracassato. La notizia è stata confermata a Repubblica The post Il 33enne italiano scomparso in Turchia due settimane fa è stato trovato morto a Istanbul appeared first on Il Post.

La Turchia rivendica : "Siamo uno stato di diritto" - ma l'arresto dei sei giornalisti mobilita le associazioni. L'appello della Fnsi all'Europarlamento : "La Turchia è uno stato di diritto come la Germania e gli Usa", taglia corto il premier turco Binali Yldirim. "Nessun Paese ha il diritto di giudicare lo stato di diritto degli altri Paesi", aggiunge. A proposito dei sei giornalisti in carcere, il premier se la cava così: "Lasciamo lavorare la giustizia", e alla luce degli eventi più che un auspicio suona come una minaccia. Tanto più che Yldirim anticipa che se i ...