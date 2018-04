Turchia | Erdogan annuncia elezioni anticipate il 24 giugno

Turchia : Putin ad Ankara per incontrare Erdogan : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Turchia : Erdogan contro Ataturk - una sfida lunga un secolo : Il 28 marzo scorso Recep Tayyip Erdogan ha tagliato un traguardo importante. Ha superato come permanenza al potere il fondatore e simbolo della Turchia moderna e laica, Mustafa Kemal Ataturk.

Turchia-Ue : presidente Erdogan - sarebbe grave errore escluderci dall'adesione : "sarebbe un grave errore per l'Europa, che rivendica di essere una potenza globale, estromettere la Turchia dalla sua politica di allargamento", ha affermato Erdogan. Il presidente turco è poi ...

Giornalisti in carcere - giornali comprati dagli amici : è la stampa - bellezza. Nella Turchia di Erdogan : In galera ne ha messi oltre 150. Per alcuni ha gettato le chiavi, facendoli condannare all'ergastolo o a trent'anni. Quanto ai giornali scomodi, nessun problema: c'è sempre qualche amico imprenditore che li può acquistare. È la stampa, bellezza. La stampa Nella Turchia di Recep Tayyp Erdogan. La holding del magnate turco Aydin Dogan avrebbe concluso un accordo per la vendita di alcuni tra i principali media di opposizione in ...

Bavaglio in Turchia - Erdogan si prende media opposizione : La holding del magnate turco Aydin Dogan avrebbe concluso un accordo per la vendita di alcuni tra i principali media di opposizione in Turchia, tra cui Hurriyet e la Cnn turca, a un gruppo di ...

Turchia : gruppo pro-Erdogan compra i media dell'opposizione.Ceduti anche Hurriyet e Cnn turca : A guidare cordata acquirenti Yildirim Demiroren, ex proprietario Besiktas e attuale presidente della Federazione calcio turca

Turchia - gruppo pro-Erdogan compra alcuni dei principali media di opposizione : “Ceduti anche Cnn turca e Hurriyet” : Una cordata di imprenditori vicini al presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha acquisito dal magnate Aydin Dogan alcuni tra i principali media di opposizione in Turchia. Un’affare da 1,25 miliardi di dollari che, se confermato ufficialmente, consegnerebbe nelle mani dei gruppi pro-Erdogan un’ulteriore fortissima concentrazione di potere mediatico, che si aggiunge ai canali di Stato già controllati. A darne notizia sono i media ...

Turchia - Erdogan : cacceremo i curdi dal resto di Siria e Iraq - ora puntiamo su Kobane : Dopo la conquista della città di Afrin , la Turchia è pronta ad agire militarmente per cacciare i curdi dal resto del nord della Siria e dal nord dell'Iraq . Lo ha annunciato il presidente turco, ...

La Turchia di Erdogan bombarda i curdi a Afrin. E il mondo fa finta di non vedere : La Turchia continua la sua offensiva contro i curdi nel nord ovest della Siria. Le truppe di Erdogan hanno circondato Afrin e interrotto la fornitura d’acqua alla città. Ieri i bombardamenti dell’aviazione e dell’artiglieria turca hanno causato 12 morti. Anche diversi italiani stanno combattendo a fianco dei curdi. Dal 20 gennaio, quando è iniziata l’operazione miliare “Ramoscello d’ulivo”, si contano già centinaia di vittime tra i ...

Turchia : libero direttore anti-Erdogan : ANSA, - ISTANBUL, 9 MAR - Un tribunale di Istanbul ha deciso la scarcerazione di Murat Sabuncu, direttore del quotidiano anti-Erdogan Cumhuriyet, detenuto da 495 giorni, e del reporter investigativo ...

Turchia - nel Mediterraneo Erdogan sta giocando. E la sua partita è senza regole : C’è un quadrante del globo che sta assumendo un’importanza tanto strategica quanto indifferente al governo italiano: il Mediterraneo orientale, dove si sta giocando una partita delicatissima che, tra idrocarburi, geopolitica e nuovi confini di business, ridisegnerà la mappa del potere nel mare nostrum. Una gara che la Turchia sta giocando senza regole, un po’come quei pirati saraceni che secoli fa facevano razzie in tutto il ...

Erdogan : tra Turchia e Russia non ci sono contrasti su operazione ad Afrin - : Lo stato maggiore delle forze armate turche il 20 gennaio ha annunciato l'inizio dell'operazione militare Ramo d'ulivo contro le formazioni dei curdi nella città siriana di Afrin. Insieme alla Turchia ...

Senegal-Turchia : presidente Erdogan a Dakar - aumentare scambi commerciali a 400 miliardi di dollari : Oltre al centro amministrativo di Diamniadio, oggi il presidente turco visiterà il National Interest Market, il palazzetto dello sport Dakar Arena e l'aeroporto internazionale Blaise Diagne, ...