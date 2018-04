Tumore al polmone | analisi del sangue per una diagnosi precoce

Combinare chemio e immunoterapia aumenta la sopravvivenza nel Tumore al polmone : La combinazione di immunoterapia e chemioterapia diminuisce del 51% la mortalità media a un anno per una delle forme più comuni di tumore al polmone

Combinare chemio e immunoterapia aumenta la sopravvivenza nel Tumore al polmone : Non si parla di miracoli, ma sembra che siamo di fronte a uno dei maggiori successi in campo oncologico degli ultimi anni. Presentato in questi giorni al congresso annuale dell’American Association for Cancer Research a Chicago e pubblicato sul New England Journal of Medicine, lo studio Keynote-189 ha dimostrato che l’uso combinato del farmaco immunoterapico pembrolizumab e della chemioterapia a base di platino nel trattamento del tumore al ...

Tumore del polmone : la combinazione nivolumab e ipilimumab a basso dosaggio riduce il rischio di progressione o morte del 42% rispetto alla chemio : Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ha annunciato oggi i risultati iniziali dello studio registrativo di Fase III CheckMate -227, che ha valutato la combinazione di nivolumab (3 mg/kg) e ipilimumab a basso dosaggio (1 mg/kg) nel trattamento di prima linea dei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato con elevato carico mutazionale (Tumor Mutational Burden, TMB) (= 10 mutazioni/megabase, mut/Mb). Nello studio, la ...

Tumore del polmone : nuova terapia che riduce del 51% il rischio di morte : La combinazione di pembrolizumab, molecola immuno-oncologica, e chemioterapia migliora significativamente la sopravvivenza dei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non squamoso metastatico di nuova diagnosi e riduce del 51% il rischio di morte rispetto alla sola chemioterapia, indipendentemente dall’espressione di PD-L1. Lo confermano i risultati dello studio di fase III KEYNOTE-189 presentati oggi al congresso annuale ...

30mila morti all'anno in Italia di cancro ai polmoni. "Erone Onlus" ha organizzato con successo un nuovo, importante incontro tra medici e popolazione.