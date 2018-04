: Trump:a maggio ambasciata a Gerusalemme - NotizieIN : Trump:a maggio ambasciata a Gerusalemme -

Il presidente Usainvia via Twitter "i migliori auguri" al premier israeliano Netanyahu e a tutti gli israeliani "per il 70mo anniversario della vostra grande indipendenza. Non abbiamo migliori amici in nessun altro posto".ha aggiunto di essere "impaziente di spostare la nostra, il prossimo mese".(Di mercoledì 18 aprile 2018)