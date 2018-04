Trump porta gli Usa a un debito pubblico record | «Più alto di quello italiano» dopo la

Siria - Putin : raid portano a caos. Trump verso nuove sanzioni a Mosca | : Durante una telefonata con il leader iraniano Rohani, il presidente russo ha definito i bombardamenti "azioni illegali". Intanto Usa, Gb e Francia preparano una nuova bozza di risoluzione all'Onu ...

Vinitaly - bene esportazioni vino in Usa nonostante Trump : Verona, 15 apr. , askanews, Nessun segnale di pericolo imminente per le esportazioni di vino italiano negli Stati Uniti. È quanto emerge da una indagine realizzata in occasione di Vinitaly dall'...

Diplomatico Usa accusa Trump : vuole deportare i profughi del Vietnam : Ted Osius si è dimesso dall’incarico di ambasciatore l’anno scorso, in opposizione al piano del Presidente di rimandare ad Hanoi 8mila rifugiati giunti negli Usa dopo la sconfitta del 1975

Siria - Trump pronto ad attaccare : annuncia scelte importanti in 24-48 ore : "Non ho il minimo dubbio su che cosa sia accaduto e chi sia il responsabile degli attacchi cimici" ha tuonato il Presidente Usa, annunciando decisioni importanti nelle prossime ore.Continua a leggere

Siria - Trump : “Decisioni importanti in 24-48 ore” : Washington, 9 apr. (AdnKronos) – “Prenderemo decisioni importanti nelle prossime 24-48 ore”. Donald Trump si esprime così, durante una riunione di gabinetto, dopo l’attacco chimico condotto su Douma. “Condanno gli atroci attacchi su Siriani innocenti, condotti con armi chimiche proibite. Un attacco atroce, orribile. Stiamo studiando la situazione da vicino, siamo impegnati in una serie di meeting con le nostre forze ...

Raid israeliani su base aerea in Siria - 14 soldati uccisi - anche iraniani. Trump : importanti decisioni entro 24-48 ore : Un Raid ha colpito questa notte la base aerea Siriana T4, a 60 chilometri da Palmira. Fonti militari hanno confermato l’attacco e riportato che “quattordici soldati sono rimasti uccisi e una trentina feriti”. L’attacco sarebbe stato condotto da missili da crociera lanciati da jet al di fuori dello spazio aereo Siriano e Damasco sostiene di averne a...

Dazi - Trump tassa altri 1.300 prodotti importati dalla Cina per un valore di 50 miliardi : Robot industriali, prodotti chimici, mediCinali, attrezzature per le telecomunicazioni. Un elenco di più di 1300 prodotti made in China che verranno tassati del 25 per cento, per un valore complessivo di 50 miliardi di dollari. È la decisione presa dall’amministrazione Trump in risposta ai Dazi su carne, frutta e vino introdotti dalle autorità cinesi soltanto pochi giorni fa. Dazi che a loro volta erano una reazione a quelli Usa su acciaio ...

La Cina risponde a Donald Trump : dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti : La Cina annuncia l'operatività da oggi dei dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari, in risposta alla "mossa protezionistica" decisa dal presidente Donald Trump su su acciaio e alluminio: lo riporta una nota del ministero del Commercio, in cui si sollecita Washington "a revocare le misure protettive che violano le regole del Wto" e a "riportare i rapporti bilaterali ...

N.Corea - Onu supporta ottimismo Trump : 05.10 Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, McMaster, ha deto ieri sera che il Consiglio di Sicurezza dell'Onu supporta l'ottimismo del presidente americano Donald Trump sull'op- portunità di una soluzione diplomatica in Corea del Nord. Apprezzata anche l'intenzione di Trump di mantenere la massima pressione fino a quando non ci sarà un "vero progresso" verso la denuclearizzazione della penisola coreana.