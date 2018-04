Trump non ha piani immediati su nuove sanzioni a Russia

La California non manda la Guardia nazionale al confine con il Messico : esplode la rabbia di Trump : Qualche giorno fa il presidente Trump ha annunciato di voler mandare la Guardia nazionale a pattugliare il confine con il Messico, quattromila uomini in tutto, per scongiurare l'ingresso di nuovi immigrati clandestini. Una misura-tampone in attesa di costruire il muro. Più di novecento sono stati già dispiegati dai governatori repubblicani: 650 in Texas, 250 in Arizona e 60 in New Mexico. Ora la California fa sapere che i propri uomini non ...

Mnuchin : tweet Trump contro svalutazioni Cina e Russia - non per dollaro più debole : Il tweet con cui Donald Trump ha accusato la Cina e la Russia di svalutare le loro monete non conferma il desiderio dell'amministrazione Usa di un dollaro più debole, ma è un avvertimento lanciato ai ...

GUERRA IN SIRIA/ Da Erdogan a Trump e a Putin - l'"Occidente" non esiste più : Oggi si fanno i conti con multipolarità ineguali, dove a turno cambiano alleanze e casacche. Un vortice in cui ciascun Paese e leader prova a difendere i propri appetiti. DOMENICO BILOTTI(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 06:02:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Le prove dell’uso dei gas? I video di una Ong pagata dagli Usa, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ Il nuovo errore dell'Occidente dopo Iraq e Libia, di F. De Haro

Siria - crepe nell'alleanza Usa-Francia. Macron : "Ho convinto Trump a restare a lungo". La Casa Bianca : "Non è vero" : ...

Siria : Corbyn - May deve rispondere a Parlamento - non a Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Salvini fa il duro con Trump : "Rispettiamo le alleanze - ma non facciamo favori" : "Noi siamo rispettosi delle alleanze, ma a chi ci chiede favori economici e geopolitici rispondiamo: 'no grazie'". Così il leader della Lega Matteo Salvini risponde al cronista che gli chiede se un suo ipotetico futuro governo sarebbe disposto, come richiesto oggi da Trump, a un impegno il Siria. "Noi non siamo il tipo di persone a cui citofonare dopo che tutto quanto è accaduto. Quando si decide di usare i missili - conclude ...

Comey : "Trump è ricattabile - non è moralmente idoneo a fare il presidente" : L'ex numero uno dell'Fbi intervistato sulla Abc: è un bugiardo seriale e tratta le donne come fossero carne

Trump non ha una strategia in Siria. E il Congresso è diviso su come agire : ... lasciando il Paese per accontentare la sua base a cui aveva promesso di concentrarsi sui problemi interni piuttosto che continuare a fare la polizia del mondo. Ma poi, dopo l'attacco di Assad a ...

Vinitaly - bene esportazioni vino in Usa nonostante Trump : Verona, 15 apr. , askanews, Nessun segnale di pericolo imminente per le esportazioni di vino italiano negli Stati Uniti. È quanto emerge da una indagine realizzata in occasione di Vinitaly dall'...

Silvestri - ex presidente Iai : 'Dopo i missili - Trump e Putin non faranno nulla - o meglio faranno del teatro' : Intervista Huffpost. Per l'analista di politica estera Macron e May hanno cercato di arruolare Trump un po' come fecero Sarkozy e Cameron con Obama

Il professor Stefano Silvestri - ex presidente Iai : "Dopo i missili - Trump e Putin non faranno nulla - o meglio faranno del teatro" : "Macron e May hanno cercato di 'arruolare' Trump, un po' come Sarkozy e Cameron fecero con Obama per la Libia. Solo che Trump è più difficile di arruolare perché è meno attendibile e prevedibile". A sostenerlo, in questa intervista concessa a Huffpost, è uno dei più autorevoli analisti italiani di politica estera: il professor Stefano Silvestri, già presidente dell'Istituto Affari Internazionali ...

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it

